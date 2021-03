AC Milan - Honda spricht über Balotelli: "Riesiges Talent, aber tat nichts, um sich zu verbessern"

Der Japaner blickt auf die Zeit zurück, als Balotelli ein jüngerer Spieler bei Milan war - und kritisiert dessen Disziplinlosigkeit.

Der ehemalige japanische Nationalspieler Keisuke Honda hat sich in einem Interview zu seiner Zeit bei der AC Mailand geäußert und dabei auch über Ex-Mitspieler Mario Balotelli gesprochen. Der Gazzetta dello Sport verriet er, wie wenig Disziplin der Italiener während dessen Leihe vom FC Liverpool in der Saison 2015/16 an den Tag legte.

"Er hatte ein riesiges Talent, tat aber nichts, um sich zu verbessern", erzählte Honda und berichtete, wie er versucht habe, Balotelli zum Trainieren zu bewegen: "Ich wollte sein tägliches Training ändern und sagte: 'Mario, vertrau mir. Wenn du der Beste sein willst, musst du hart arbeiten.'"

AC Milan - Honda: "Am dritten Tag hatte Balotelli bereits keine Lust mehr"

Doch Balotelli sei zu schnell abgelenkt und demotiviert gewesen, so der Japaner: "Er sah mich mit ernster Miene an und tauchte am nächsten Tag 40 Minuten vor Trainingsbeginn im Fitnessraum auf. Am folgenden Tag ebenso. Am dritten Tag hatte er bereits keine Lust mehr. Das ist Mario."

Der 30-jährige Italiener galt lange als die große Sturmhoffnung der Azzurri, seine Karriere aber wurde immer wiedervon Skandalen begleitet. Nachdem er in seiner ersten Zeit bei der AC Milan noch 26 Tore in 43 Einsätzen erzielen konnte, kam er in seiner zweiten Periode als Leihspieler nur auf drei Tore in 23 Spielen.

Bei seinem damaligen Heimatclub Liverpool konnte er auch nicht überzeugen und ging bereits nach zwei Jahren dort nach Nizza. Aktuell spielt Balotteli beim Berlusconi-Klub Monza in der zweiten italienischen Liga.