AC Milan hat offenbar Interesse an Marko Arnautovic

Marko Arnautovic kann in der Serie A weiterhin den Unterschied ausmachen. Milan soll den 34-Jährigen nun auf dem Zettel haben.

WAS IST PASSIERT? Die AC Mailand beschäftigt sich wohl mit einer möglichen Verpflichtung von Bologna-Stürmer Marko Arnautovic. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach haben die Rossoneri bereits ersten Kontakt zu dem 34-jährigen Österreicher aufgenommen. Im Falle eines Wechsels soll Arnautovic weniger als fünf Millionen Euro Ablöse kosten.

Der 106-malige österreichische Nationalspieler spielt seit Sommer 2021 in Bologna und steht beim aktuellen Tabellen-Achten der Serie A noch bis 2025 unter Vertrag.

Vergangenen Sommer hatte Manchester United Interesse an Arnautovic, ein Transfer kam aber letztlich nicht zustande.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Arnautovic legte mit sechs Toren in den ersten sechs Spielen einen sensationellen Start in die laufende Serie-A-Saison hin. Seither hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, insgesamt steht er diese Spielzeit bislang bei acht Treffern und einer Vorlage in 18 Pflichtspieleinsätzen.

In der Saison 2009/10 spielte Arnautovic übrigens bei Milans Stadtrivale Inter, kam jedoch lediglich in drei Pflichtspielen für die Nerazzurri zum Einsatz. Von 2010 bis 2013 spielte der Offensivmann dann in der Bundesliga für Werder Bremen.