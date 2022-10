FC Chelsea: AC Milan will offenbar Hakim Ziyech in die Serie A lotsen

Hakim Ziyech konnte sich seit seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zum FC Chelsea nicht durchsetzen. Zieht es ihn nun zur AC Milan?

Die AC Milan ist offenbar an Hakim Ziyech vom FC Chelsea interessiert. Wie Tuttomercato berichtet, will der aktuelle italienische Meister den Marokkaner schon im Winter in die Serie A holen.

Dem Bericht zu Folge ist Milan aber zumindest vorerst nicht an einem Kauf interessiert, der 29-Jährige soll wohl per Leihe zukünftig in Rot-Schwarz auflaufen.

Ziyech: Bei Chelsea noch nicht in Schwung

Mit Rade Krunic und Brahim Diaz sind zwei Flügelspieler der AC Milan verletzt, eine Verstärkung auf den Außenpositionen wäre für das Team von Stefano Pioli eine logische Konsequenz.

Ziyech wechselte im Sommer 2020 für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Chelsea. Die in ihn gesteckten Erwartungen konnte er bisher nicht erfüllen, nun könnte der Ausweg über Mailand erfolgen.