AC Milan: Hakan Calhanoglu fällt mit Muskelverletzung vorerst aus

Der italienische Traditionsverein AC Milan muss beim anstehenden Ligaspiel gegen den am Montagabend (20.45 im LIVE-TICKER) auf Mittelfeldmann Hakan Calhanoglu verzichten. Der gebürtige Mannheimer steht nicht im Aufgebot der Rossoneri.

Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, zog sich der türkische Nationalspieler eine Muskelverletzung in der Hüfte zu. Wie lange der ehemalige -Profi ausfällt, steht noch nicht fest.

#SerieATIM: matchday 24

Coach Pioli's 21-man squad for our home game 🏟️

Mister Pioli ha convocato 21 rossoneri per #MilanTorino#SempreMilan pic.twitter.com/pwKd6OAmfC