AC Milan verpflichtet Torhüter Devis Vásquez

Stammkeeper Mike Maignan fehlt Milan seit Oktober verletzt. Nun reagierten die Rossoneri auf der Torwart-Position.

WAS IST PASSIERT? Die AC Milan hat einen neuen Torhüter verpflichtet: Wie der italienische Meister am Dienstag offiziell bekanntgab, wechselt Devis Vásquez vom paraguayischen Erstligisten Club Guaraní in die Serie A.

WAS IST DER HINTERGRUND? Stammtorhüter Mike Maignan fehlt Milan bereits seit Oktober verletzt - wann er zurückkehren kann, ist weiterhin offen. Zuletzt hatte der 36-jährige Ciprian Tatarusanu das Tor der Mailänder gehütet.

Vásquez könnte also bei Milan direkt zumindest vorübergehend als Nummer eins gefordert sein. Der 24-jährige Kolumbianer kostet nur 470.000 Euro Ablöse und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Er wird bei den Rossoneri die Rückennummer 77 tragen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Vásquez war Anfang 2020 aus Kolumbien zu Guaraní gewechselt. Vergangene Saison hatte er 27 Pflichtspieleinsätze für den Klub aus Paraguay absolviert.