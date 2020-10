AC Mailand – Zlatan Ibrahimovic macht auf Corona-Regeln aufmerksam: "Ihr seid nicht Zlatan"

Gegen Inter feierte Zlatan Ibrahimovic nach seiner COVID-Infektion sein Comeback. Für eine Kampagne sagt der Milan-Star dem Virus nun den Kampf an.

Stürmer Zlatan Ibrahimovic von der hat im Rahmen einer Kampagne der italienischen Region Lombardei auf die Corona-Regeln aufmerksam gemacht. In einem Video rief der kürzlich von einer Corona-Infektion genesene Schwede auf die Bedeutung des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes und des Abstandhaltens hin.

"Das Virus hat mich herausgefordert und ich habe gewonnen, aber ihr seid nicht Zlatan", betonte der exzentrische 39-Jährige: "Fordert nicht das Virus heraus. Schaltet euren Kopf ein, beachtet die Regeln, haltet Abstand und tragt eine Maske! Wie werden gewinnen", lautete seine Botschaft.

AC Mailand: Zlatan Ibrahimovic feiert Comeback mit Doppelpack

Ibrahimovic war am 24. September positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasste daraufhin die Ligaspiele gegen Crotone und Spezia. Mitte Oktober feierte er nach zweiwöchiger Quarantäne im Stadtderby gegen sein Comeback und erzielte dabei einen Doppelpack.

Due piani ovviamente diversi. Opposti. Cr7 fa il negazionista sui tamponi. Ibra, da testimonial, invita a rispettare le regole.



È sul piano di @Fedez non su quello di @Cristiano. Paragonandolo a Ronaldo ne volevamo sottolineare le evidenti differenze. — Rassegnatweet (@rassegnagram) October 29, 2020

Im Januar kehrte Ibrahimovic nach rund siebeneinhalb Jahren nach Mailand zurück, wo er im Sommer einen neuen Vertrag bis Juli 2021 unterzeichnete. In der laufenden Saison erzielte der Angreifer in drei Serie-A-Einsätzen jeweils einen Doppelpack sowie einen Treffer in der Europa-League-Qualifikation.