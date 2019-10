AC Mailand denkt offenbar über einen Transfer von Zeki Celik nach

Die Rossoneri haben auf der Position des Rechtsverteidigers Probleme. Spielt die Lösung in Lille?

Der strauchelnde Serie-A-Renommierklub denkt angeblich über eine Verpflichtung des türkischen Nationalspielers Zeki Celik von nach. Das schreibt die Tuttosport. Demnach sähen die Klubchefs in Mailand in Celik den idealen Mann für die Besetzung des Rechtsverteidigerpostens.

Auf der defensiven rechten Außenbahn besteht bei den miserabel in die neue Saison gestarteten Rossoneri durchaus Handlungsbedarf. Der junge Davide Calabria hat sich in dieser Saison bereits zwei Platzverweise in sieben Partien eingefangen, Andrea Conti ist weit entfernt von der Form, die ihn einst zum Nationalspieler machte, und der mögliche Vertreter Mattia Caldara laboriert an einem Kreuzbandriss.

AC Mailand: Zeki Celik steht bei OSC Lille bis 2023 unter Vertrag

Günstig wäre ein Verpflichtung Celiks im Januar aber nicht. Der Marktwert des 22-Jährigen ist seit seinem 2,5-Millionen-Transfer von Istanbulspor nach Lille im Sommer 2018 in die Höhe geschnellt. Celiks starke Vorstellungen im Dress des französischen Vizemeisters brachten ihm gemäß Tuttosport einen Marktwert in Höhe von 20 Millionen Euro ein.

Celik, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, absolvierte für Lille bisher 45 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und sieben Assists gelangen. Seit Sommer 2018 ist er zudem türkischer Nationalspieler und bringt es dort auf 13 Einsätze (zwei Treffer).