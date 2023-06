AC Mailand: Paolo Maldini muss gehen

Bei den Rossoneri gibt es ein Beben in der sportlichen Leitung: Zwei Schlüsselfiguren müssen gehen, darunter eine Legende.

WAS IST PASSIERT? Vereinsikone Paolo Maldini und der AC Mailand gehen offenbar getrennte Weg. Der 54-Jährige, der von 1985 bis 2009 für Milan spielte und seit 2019 als Technischer Direktor arbeitete, muss nach einem Bericht der Gazzetta dello Sport ebenso gehen wie Sportdirektor Frederic Massara. Es fehle einzig noch die offizielle Bestätigung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vorausgegangen war ein Treffen mit Klubbesitzer Gerry Cardinale, Geschäftsführer von Milan-Mehrheitsaktionär RedBird. Dabei sei es in der Bewertung der vergangenen Saison zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. Der Titelverteidiger hatte die Saison auf Rang vier beendet und in der Champions League das Halbfinale erreicht.

Eigentümer Cardinale ist offensichtlich dennoch sowohl mit dem Verlauf der Saison als auch mit den Investitionen des vergangenen Sommers unzufrieden. Neuzugänge wie Charles De Ketelaere und Divock Origi hätten trotz hoher Ausgaben nicht die erhofften Resultate gebracht, so die Gazzetta dello Sport.

Maldini ist bei den Milan-Fans äußerst beliebt. Der Rekordspieler des Vereins gewann als Spieler zweimal den Europapokal der Landesmeister und dreimal den Nachfolge-Wettbewerb Champions League. 2019 übernahm er das Amt des Technischen Direktors.

WIE GEHT ES WEITER? Im Gegensatz zu Maldini bleibt Coach Stefano Pioli an Bord. Erwartet wird, dass der Trainer bei Transfers künftig mehr Mitspracherecht erhalten wird. "Wenn wir konkurrenzfähig sein wollen, um die Meisterschaft zu gewinnen und das Halbfinale der Champions League zu erreichen, ist es klar, dass die Mannschaft verbessert werden muss", hatte Pioli kürzlich gesagt.