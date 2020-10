AC Mailand verpflichtet Norwegen-Talent Jens Petter Hauge

Die AC Milan hat sich ein vielversprechendes Talent gesichert: Stürmer Jens Petter Hauge kommt aus Norwegen in die Serie A.

Die hat den norwegischen Offensivspieler Jens Petter Hauge von FK Bodö/Glimt verpflichtet. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Der 20-Jährige hat in der Modestadt einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Sein Profidebüt feierte Hauge bereits 2016.

Jens Petter Hauge erhält bei Milan die Nummer 15

In den letzten beiden Spielzeiten kam der U21-Nationalspieler auf 51 Einsätze in der ersten Liga, in denen ihm 26 Treffer gelangen. Bei Milan wird er die Trikotnummer 15 erhalten.

Bei den Rossoneri ist Hauge nach Sandro Tonali, Alexis Saelemaekers, Ciprian Tatarusanu, Pierre Kalulu und Brahim Diaz der sechste Sommerneuzugang.