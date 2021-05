Knieverletzung: AC Mailand bangt um Zlatan Ibrahimovic

Der italienische Fußball-Erstligist AC Mailand bangt um seinen Superstar Zlatan Ibrahimovic: Im Serie-A-Spiel am Sonntag gegen Juventus Turin (3:0) wurde der Stürmer angeschlagen ausgewechselt.

Auch einen Tag später machte der Klub zunächst keine offiziellen Angaben zur Schwere der Verletzung.

"Sein Knie schmerzt, ich glaube aber nicht, dass es sich um etwas Akutes handelt", sagte Milan-Trainer Stefano Pioli. Ob "Ibra" bereits am Mittwoch gegen den FC Turin wieder eingesetzt werden kann, ist somit fraglich.

⏱ 66' 🔄

First change of the match:@Ibra_official is forced to come off due to injury, Rebić takes his place. #JuveMilan 0-1 #SempreMilan

Powered by @therabody pic.twitter.com/vvJqM57GqL