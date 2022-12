AC Mailand sucht Maignan-Ersatz - Édouard Mendy ein Kandidat?

Die Verletzung von Mike Maignan beunruhigt die Milan-Verantwortlichen offenbar weiter. Holt man Hilfe vom FC Chelsea?

WAS IST PASSIERT? Die AC Milan befindet sich offenbar auf der Suche nach einem Torhüter und hat laut dem Corriere della Sera neben Marco Sportiello (Atalanta Bergamo) auch Édouard Mendy vom FC Chelsea ins Visier genommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit Mike Maignan haben die Mailänder nach dem Abgang von Gianluigi Donnarumma erneut eine starke Nummer eins, doch der Franzose fällt bereits seit Anfang Oktober mit einer Wadenverletzung aus und bereitet den Verantwortlichen wohl weiter Sorgen.

WIE GEHT ES WEITER? Um die Saisonziele nicht zu gefährden, befindet sich Milan deshalb auf der Suche nach einer kurzfristigen Hilfe. Sportiello ist in Bergamo nicht gesetzt und hat nur noch Vertrag bis Saisonende. Auf den ersten Blick wäre er also die günstigere Alternative zu Mendy, doch noch ist unklar, ob Atalanta während der Saison an Milan verkaufen will.

Mendy ist seinen unumstrittenen Stammplatz seit dem Amtsantritt von Graham Potter bei Chelsea los. Bei den Rossoneri-Verantwortlichen steht der senegalesische WM-Teilnehmer hoch im Kurs, fraglich ist jedoch, ob der 30-Jährige als kurzfristige Hilfe in das Budget passt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Seit seinem Wechsel im September 2020 von Stade Rennes zu Chelsea absolvierte Mendy 104 Spiele für Chelsea. Höhepunkt war dabei der Triumph in der Champions League in der Spielzeit 2020/21.

