Real Madrid: AC Mailand plant feste Verpflichtung von Leihgabe Brahim Diaz

Noch bis Saisonende ist Brahim Diaz von Real Madrid an den AC Mailand verliehen. Milan denkt jedoch bereits jetzt an einen festen Transfer.

Der italienische Erstligist AC Mailand arbeitet an einer festen Verpflichtung von Leihgabe Brahim Diaz (21) von Real Madrid. Nach Informationen von Goal und SPOX verfügen die Rossoneri zwar über keine Kaufoption für den Stürmer, jedoch möchten die Klubbosse Gespräche über einen festen Transfer führen.

Im vergangenen Sommer wechselte Brahim aufgrund der großen Konkurrenz im Angriff der Königlichen leihweise in die italienische Modemetropole, um Spielerfahrung zu sammeln. In der laufenden Saison kommt er seitdem auf vier Tore sowie zwei Vorlagen in 25 Einsätzen für Milan.

AC Mailand: Brahim Diaz steht bei Real noch bis 2025 unter Vertrag

Die Mailänder sind offenbar mit den Leistungen des Spaniers zufrieden und haben seine Familie informiert, ihn fest verpflichten zu wollen. Reals Ablöseforderung liegt dabei bei rund 30 Millionen Euro. Zwar hat man Brahims Entwicklung auch in Madrid positiv aufgenommen, doch Real könnte es sich womöglich nicht erlauben, sich die potenziellen Einnahmen entgehen zu lassen.

Ob man den 21-Jährigen ziehen lässt, hängt zudem von der Zukunft von Trainer Zidane ab, der in der laufenden Spielzeit immer wieder in der Kritik stand. Eine Entscheidung über einen möglichen Abgang Brahims ist jedoch nicht vor März zu erwarten.

Anfang 2019 wechselte Brahim für 17 Millionen Euro von Manchester City in die spanische Hauptstadt. Während Brahim noch bis Saisonende an Milan ausgeliehen ist, verfügt er bei den Blancos noch über einen Vertrag bis 2025.