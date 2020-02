Bericht: AC Mailand will Eintracht-Leihgabe Ante Rebic fest verpflichten

Die AC Mailand würde Ante Rebic gerne über das Leihende hinaus binden. Dafür sollen nun Gespräche mit Eintracht Frankfurt aufgenommen werden.

Der von ausgeliehene Ante Rebic könnte offenbar langfristig das Trikot der tragen. Laut Informationen des Portals calciomercato.com sollen auf Wunsch der Rossoneri demnächst die Rahmenbedingungen eines permanenten Transfers abgesteckt werden.

Bei der ursprünglichen Leihe war keine Kaufoption für den 26-jährigen Angreifer ausgehandelt worden, sodass die italienischen Verantwortlichen nun das Gespräch suchen wollen, um den Bundesligisten von einem Verbleib Rebics über den Sommer 2021 hinaus zu überzeugen.

Wie würde sich ein Rebic-Transfer auf Silva auswirken?

Nach seinem Wechsel in die musste sich der kroatische Stürmer zunächst an sein neues Umfeld gewöhnen. In der Hinrunde war Rebic in zehn Einsätzen für Milan ohne Tor geblieben, ehe der Knoten im neuen Jahr bei ihm platzte. In den letzten sechs Spielen markierte der Vize-Weltmeister fünf Tore.

Inwiefern sich ein Transfer Rebics auf Stürmer Andre Silva auswirken würde, ist aktuell noch unklar. Der 24-Jährige war im Sommer im Tausch für Rebic nach Frankfurt gekommen. Bisher hat sich der Bundesligist aber mit Aussagen, ob man ihn nach dem Leihende unter Vertrag nehmen möchte, zurückgehalten.