Defensiv-Talent Romaric Yapi wechselt von PSG zu Brighton & Hove Albion

Der englische Erstligist hat den 19-jährigen Außenverteidiger Romaric Yapi von unter Vertrag genommen. Das verkündete der Klub am Donnerstag. Der Franzose erhält bei den Seagulls einen Vertrag bis 2020 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Über die Ablösesummer für Yapi machte Brighton hingegen keine Angaben. Zunächst wird der Defensivmann für die U23 des Premier-League-Klubs zum Einsatz kommen, könnte jedoch künftig auch für die Profis zu einer Option werden.

Bei PSG war Yapi zuletzt Teil der U19, die vom ehemaligen Barcelona- und Inter-Mittelfeldspieler Thiago Motta trainiert wird. In sucht er nun nach einer "neuen Herausforderung".

Der Neuzugang erklärte: "Meine beste Eigenschaft ist meine Verteidigung und ich zeige gerne mein Können. Das ist Teil meiner Identität und meiner Art, Fußball zu spielen." Außerdem wolle er, vor allem durch Flanken, viele Tore vorbereiten.

