Absage: Top-Star von Al-Ittihad will nicht, dass Mohamed Salah vom FC Liverpool kommt

Mohamed Salah zu Al-Ittihad? Geht es nach einem der Stars des Saudi-Klubs, soll der Ägypter lieber in Liverpool bleiben.

WAS IST PASSIERT? Fabinho von Al-Ittihad hat sich gegen eine Verpflichtung von Mohamed Salah vom FC Liverpool durch seinen Klub aus der Saudi Pro League ausgesprochen. Der Brasilianer möchte lieber, dass der Ägypter beim Klopp-Team bleibt.

WAS WURDE GESAGT? "Im Moment ist Mo Salah glücklich bei Liverpool. Er trifft in jedem Spiel und ist ihr bester Spieler. Ich freue mich sehr für Mo", sagte Fabinho Talksport.

"Er bleibt diese Saison bei Liverpool. Deswegen wünsche ich ihm alles Gute und hoffe, dass er weiter Tore für Liverpool macht und mit ihnen Titel gewinnt", ergänzte Fabinho, der in diesem Jahr von Liverpool nach Saudi-Arabien ging.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits im Sommer hatte sich Al-Ittihad um Salah bemüht. Ein angebliches Angebot in Höhe von 160 Millionen Euro schlugen die Reds kurz vor Ende der Transferphase aus. Laut Daily Mail will Al-Ittihad nun einen zweiten Anlauf beim Liverpool-Star starten.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Salah kommt in der Premier League in dieser Saison bislang auf elf Tore und sieben Assists in 16 Duellen.