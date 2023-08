65 Millionen Euro Ablöse! Manchester City offenbar vor Verpflichtung von Mahrez-Ersatz

Englands Meister kompensiert den Abgang von Riyad Mahrez durch die Verpflichtung eines jungen Belgiers.

WAS IST PASSIERT? Manchester City nimmt noch einmal richtig Geld in die Hand, um das offensive Mittelfeld zu stärken: Wie ESPN erfahren haben will, zahlt das Team von Pep Guardiola 65 Millionen Euro Ablöse für Flügelspieler Jérémy Doku von Stade Rennes. Der soll nun nach Manchester reisen, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Auch Transferexperte Fabrizio Romano berichtet vom bevorstehenden Wechsel.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 21-Jährige soll die Nachfolge von Riyad Mahrez antreten, der ManCity in Richtung Al-Ahli verlassen hat. Der 14-fache belgische Nationalspieler war 2020 aus Anderlecht nach Rennes gewechselt. Dort erzielte er in 91 Spielen bislang zwölf Tore.

WIE GEHT ES WEITER? Nach Doku soll außerdem eine weitere Verstärkung für das Mittelfeld kommen: Regisseur Kevin De Bruyne fällt schließlich für den Rest des Jahres aus.