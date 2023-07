Inter Mailand offenbar scharf auf Arsenal-Star Falorin Balogun

Nachdem sich die Nerazzurri aus dem Poker um Romelu Lukaku zurückgezogen haben, soll nun ein Gunner den Sturm verstärken.

WAS IST PASSIERT? Transfer-Experte Fabrizio Romano hat am Wochenende berichtet, dass Inter Mailand vor einer ersten Kontaktaufnahme mit Arsenal stehe, um einen Transfer für Stürmer Folarin Balogun (22) auszuloten. Nun meldet Sky Sports, dass die Gunners umgerechnet rund 58 Millionen Euro verlangen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Eigentlich wollte Inter dem Vernehmen nach den bisherigen Leihstürmer Romelu Lukaku (Chelsea) wieder fest verpflichten. Doch in der Vorwoche zog man sich letztlich aus diesem Poker zurück. Da mit Lukaku und auch Edin Dzeko zwei Top-Stürmer Mailand verlassen haben, besteht nun aber Bedarf an vorderster Front neben Lautaro Martínez. Hier kommt Balogun ins Spiel, der bei den Gunners nur noch Vertrag bis 2025 hat.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Balogun stammt aus der Arsenal-Jugend und wurde im Januar 2022 an Middlesbrough verliehen. Nach seiner Rückkehr im vergangenen Sommer verlieh man ihn schließlich für ein Jahr zu Stade Reims, wo er zu überzeugen wusste.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der US-Nationalspieler absolvierte 37 Spiele für Reims und erzielte dabei 21 Tore (drei Assists). Er gilt als großes Talent, spielt aber in den Planungen von Arsenal anscheinend keine Rolle.