Mit 55 Jahren: Ältester Profi-Fußballer der Welt wechselt nach Portugal

Der Fußball sorgt für kuriose Schlagzeilen, so auch diesmal: Mit 55 Jahren sucht der älteste Profi der Welt nochmal eine neue Herausforderung.

WAS IST PASSIERT? Kazuyoshi Miura wechselt mit 55 Jahren noch einmal den Verein. Der älteste Profispieler der Welt steht aktuell noch bei Yokohama FC unter Vertrag, ist jedoch an die Suzuka Point Getters ausgeliehen. Miuras Vertrag läuft aber Ende Januar 2023 aus, also braucht er einen neuen Verein.

Und den hat der Japaner, der zu UD Oliveirense in die zweite portugiesische Liga wechseln wird, offenbar gefunden. Die japanische Zeitung Nikkan Sport lichtete den Oldie am Mittwoch vor seiner Abreise nach Portugal am Flughafen ab.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Wechsel kommt wahrscheinlich aufgrund von Verbindungen im Hintergrund zustande. Yokohama FC gehört der Onodera Group, einem großen japanischen Unternehmen. Diesem gehören seit 2019 52 Prozent des portugiesischen Klubs.

WIE GEHT ES WEITER? Mit seinem neuen Klub muss sich Miura im Abstiegskampf der zweiten portugiesischen Liga behaupten. Der Klub steht nach sechs Niederlagen in 13 Spielen auf Rang 14, ab dem 28. Dezember nimmt die Liga wieder den Spielbetrieb auf. Dann erwartet Miura direkt ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten, den SC Covilhã.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Details zum Vertrag von Miura sind nicht bekannt, daher werfen wir einen Blick auf seine Karrierestatistiken - die ohnehin deutlich beeindruckender sein dürften. "King Kazu", so sein Spitzname, ist seit der Saison 1982/83 im Profifußball aktiv. Er ist der älteste Torschütze in der Geschichte der japanischen J-League.

In seiner Karriere stand er seit 1991 700-Mal auf dem Platz - für die Zeit davor gibt es keine verlässliche Datenerfassung. Dabei erzielte der 55-Jährige 193 Tore und legte fünf weitere auf. Dazu kommen noch 89 Begegnungen für die japanische Nationalmannschaft.