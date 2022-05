So spielen nächste Saison 5 Bundesliga-Klubs in der Champions League

In der Saison 2022/2023 könnten möglicherweise gleich fünf deutsche Teams in der Königsklasse an den Start gehen. Für die endgültige Verteilung der internationalen Startplätze ist sowohl der Ausgang des DFB-Pokals als auch das Finale der Europa League entscheidend.

Im Pokalfinale treffen der SC Freiburg und RB Leipzig aufeinander. In der Europa League haben Frankfurt und Leipzig noch Chancen auf den Sieg. Je nach Ausgang der Spiele wird also entschieden, welche Teams der Bundesliga in der kommenden Saison international spielen dürfen.

Die Infos zu den Startplätzen der Champions League und Europa League in der kommenden Saison liefert Euch GOAL.

So spielen nächste Saison 5 Bundesliga-Teams in der Champions League

Bereits in den vergangenen Jahren war es so, dass der Gewinner des DFB-Pokals dadurch auch automatisch einen Startplatz in der Europa League zugesprochen bekommt. Was passiert aber jetzt eigentlich, wenn der Gewinner sich bereits in der regulären Bundesliga-Saison für das internationale Geschäft qualifiziert hat?

Wenn der SC Freiburg also den DFB-Pokal gewinnt und gleichzeitig die Saison auf einem Europa-League-Startplatz beendet, hätte das zur Folge, dass nun auch der Bundesligasechste nächste Saison in der Europa League spielen dürfte. Das Team auf Platz sieben der Bundesligatabelle darf dann 2022/2023 in der Europa Conference League an den Start gehen. Gleiches würde auch gelten, wenn RB Leipzig den Pokal holt und die Saison auf einem Champions-League-Platz beendet.

Wie kann es jetzt aber dazu kommen, dass schließlich fünf deutsche Mannschaften nächstes Jahr in der Champions League vertreten sind? Dazu müssen wir einen Blick auf die Europa League werfen.

Der Gewinner der Europa League qualifiziert sich automatisch auch für die kommende Champions-League-Saison. Wenn Leipzig die Europa League gewinnt und gleichzeitig die Saison auf einem Champions-League-Platz beendet, ändert sich an der Verteilung in der Bundesliga nichts.

Etwas anders sieht es bei Eintracht Frankfurt aus. Gewinnt das Team von Oliver Glasner die Europa League, würde man in der nächsten Saison in der Champions League starten - allerdings nur, wenn die SGE über die Liga keinen internationalen Platz mehr erreicht. Aktuell stehen die Hessen auf Platz zehn. Somit wäre dann also neben den Plätzen 1-4 der Bundesliga auch Frankfurt als fünfter deutscher Verein in der Champions League 2022/2023 vertreten.

