47 Millionen Euro! Wechselt Liverpools Fabinho nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad mit N'Golo Kanté und Karim Benzema?

Al-Ittihad bereitet wohl ein 47-Millionen-Euro-Angebot für Liverpools Fabinho vor, womit er zu Kanté und Benzema in den Verein wechseln würde.

WAS IST PASSIERT? Laut The Athletic ist Al-Ittihad bereit, Liverpool ein Angebot von 47 Millionen Euro zu unterbreiten, um sich die Dienste des brasilianischen Mittelfeldspielers Fabinho zu sichern. Der Transfer könnte schon zeitnah über die Bühne gehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sollte Fabinho den Klub verlassen, braucht Liverpool allerdings Ersatz. Obwohl man Southamptons Romeo Lavia als solchen in Betracht zieht, ist man sich in Anfield darüber im Klaren, dass auch der FC Chelsea am Belgier dran ist.

Fabinho steht bis 2026 bei Liverpool unter Vertrag und gilt als Schlüsselspieler im System von Jürgen Klopp. In der Saison 2022/23 kam er auf 49 Einsätze. Kapitän Jordan Henderson wird mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, wo er sich bei Al-Ettifaq mit seinem Ex-Teamkollegen Steven Gerrard zusammentun könnte, was Liverpools Mittelfeldressourcen weiter schwächen würde.

WIE GEHT ES WEITER? Al-Ittihad hat mit den Verpflichtungen von N'Golo Kanté und Ex-Real-Stürmer Karim Benzema die richtigen Schritte auf dem Transfermarkt gemacht, zudem wurde kürzlich noch Jota von Celtic verpflichtet. Fabinhos Wechsel würde die Mannschaft weiter verstärken, die in der Saison 2023/24 ihren Titel in der saudischen Liga verteidigen möchte.