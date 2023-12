40 Millionen Euro: FC Bayern angeblich an Italien-Youngster interessiert

19 Jahre, bereits Nationalspieler - und mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro: Der FC Bayern ist wohl an einem talentierten Abwehrspieler dran.

WAS IST PASSIERT? Auf der Suche nach möglichen Verstärkungen für die Defensive ist der FC Bayern offenbar bei Giorgio Scalvini von Atalanta aus Bergamo gelandet. Das berichtet die Sport Bild. Demnach sollen sich die Münchner für den 19-Jährigen interessieren und ihn am liebsten schon im Januar holen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Einfach würde dieses Vorhaben aber mit Sicherheit nicht: Scalvini hat bereits sieben Länderspiele für Italien absolviert und Atalanta ist an einem Verkauf des Teenagers nicht interessiert, auch wenn der angesichts von Scalvinis bis 2027 laufendem Vertrag eine stattliche Summe in die Kassen des Serie-A-Klubs spülen würde. Scalvinis Marktwert wird auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.