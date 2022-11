360 Millionen Euro? Real Madrid ist offenbar heiß auf Erling Haaland, Nicolò Barella und Theo Hernández

Carlo Ancelotti wünscht sich offenbar Verstärkungen für die Madrilenen und könnte für drei Topstars richtig viel Kohle in die Hand nehmen.

WAS IST PASSIERT? Nach Informationen von Calciomercato ist Real Madrid offenbar heiß auf gleich drei Stars: Erling Haaland von Manchester City, Nicolò Barella von Inter Mailand und Theo Hernández von AC Milan. 360 Millionen Euro könnte der Transfer-Dreierschlag die Königlichen kosten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge ist Trainer Carlo Ancelotti unzufrieden mit dem Kader von Real und will offenbar im kommenden Sommer nachrüsten. Mit den möglichen Transfers würde Madrid in allen drei Mannschaftsteilen nachlegen und speziell mit Haaland noch mehr Star-Power ins Team holen. Hernández könnte Ferland Mendy Druck auf der Linksverteidiger-Position machen und Barella qualitativ und in der Breite das Mittelfeld verbessern.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Erling Haaland wechselte im Sommer für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City und hat dort noch einen Vertrag bis 2027. Zweieinhalb starke Jahre verbrachte der Norweger zuvor beim BVB, im Januar 2020 zog es ihn von Red Bull Salzburg zu den Schwarz-Gelben.

Nicolò Barella kommt aus der Jugend von Cagliari Calcio, ihn zog es im Sommer 2019 per Leihe zu Inter Mailand. Ein Jahr später wurde aus der Leihe ein fester Transfer und der 25-Jährige kam für 36 Millionen Euro ins San Siro, sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Ein Rückkehrer könnte Theo Hernández werden, von 2017 bis 2019 stand der Franzose schon einmal bei den Königlichen unter Vertrag. Durchsetzen konnte sich der 25-Jährige jedoch nie, nach einer Leihe zu Real Sociedad folgte im Sommer 2019 der Wechsel für 22,5 Millionen Euro zu Milan.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Seit seinem Wechsel zu den Skyblues zerschießt Erling Haaland die Premier League und erzielte in 13 Spielen schon 18 Tore. Barella besticht im Mittelfeld von Inter ebenfalls mit starken Scorer-Werten, fünf Tore und sechs Vorlagen stehen in 15 Spielen in der Serie A zu Buche. Ähnlich gut läuft es für Hernández, der für einen Linksverteidiger schon beeindruckende zwei Tore und zwei Assists auf dem Konto hat.