350 Millionen Euro! Manchester City wird Stadion auf über 60.000 Plätze ausbauen

Manchester City have received approval to go ahead with their ambitious £300m stadium expansion plan that would increase capacity to 62,000.

WAS IST PASSIERT? Manchester City hat einen detaillierten Renovierungsplan aufgestellt, um den Fans im Etihad-Stadion ein erstklassiges Erlebnis zu bieten und das Stadion als ganzjähriges Unterhaltungs- und Freizeitziel zu positionieren. Geplant sind außerdem ein Hotel mit 400 Betten, ein Fernsehstudio, eine Dachterrasse und eine Fanzone für bis zu 3.000 Personen. Dieses Projekt wurde vom Planungsausschuss des Stadtrats von Manchester genehmigt, da sich mehrere Mitglieder für den Plan ausgesprochen haben. WAS IST DER HINTERGRUND? Durch das Projekt werden schätzungsweise 3.000 Arbeitsplätze geschaffen, darunter 1.795 neue Vollzeitstellen, und die Wirtschaft im Großraum Manchester wird jedes Jahr um rund 70 Millionen Pfund wachsen. Nach Abschluss des Projekts wird die Kapazität der Nordtribüne um 7.900 Plätze auf insgesamt 61.968 Plätze erhöht. WAS WURDE GESAGT? Danny Wilson, Geschäftsführer der City Operations, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass der Planungsausschuss des Stadtrats von Manchester City die Vorschläge des Klubs für ein erstklassiges Fan-Erlebnis und ein ganzjähriges Unterhaltungs- und Freizeitangebot im Etihad-Stadion genehmigt hat." "Diese Entwicklung wird es dem Klub nicht nur ermöglichen, sein Angebot für Fans und Besucher sowohl an Spieltagen als auch außerhalb von Spieltagen zu verbessern und zu erweitern, sondern sie wird auch langfristige wirtschaftliche und soziale Vorteile für unsere lokale Gemeinschaft schaffen und auf der Erneuerungsarbeit aufbauen, die die City Football Group seit 2008 im Osten von Manchester geleistet hat." DIE BILDER ZUR NEWS: Getty Images Getty WIE GEHT ES WEITER? Der Baubeginn ist für November 2023 vorgesehen, und das Ziel bleibt, die Arbeiten vor Beginn der Premier-League-Saison 2025/26 im August abzuschließen.