Die 3. Liga startet am Samstag in die Saison 2021/22. Goal hat alle Informationen zur Übertragung der Spiele live im TV und im LIVE-STREAM.

Endlich wird in der 3. Liga wieder gespielt! Die dritthöchste Spielklasse in Deutschland startet an diesem Wochenende. Das eigentliche Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg wurde allerdings kurzfristig abgesagt, los geht es am Samstag.

In den vergangenen Jahren präsentierte sich die 3. Liga stets als extrem ausgeglichen. Das wird auch in dieser Saison erwartet. Die Liste der Aufstiegsfavoriten ist lang. Zu den Anwärtern werden 1860 München, der VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig, die Würzburger Kickers, der 1. FC Kaiserslautern und der SV Wehen Wiesbaden gerechnet.

"Es ist extrem schwer, einen Favoriten auszuwählen. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie ausgeglichen es zugeht", sagte Osnabrücks Trainer Tim Danneberg.

Im 20 Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeld der 3. Liga sind in dieser Saison im Vergleich zur vergangenen sieben neue Namen dabei: VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig, Würzburger Kickers (Absteiger aus der 2. Bundesliga), SC Freiburg II, Borussia Dortmund II, Viktoria Berlin und TSV Havelse (Aufsteiger aus der Regionalliga).

3. Liga: Goal liefert alle Informationen zur Live-Übertragung der Spiele im TV und im LIVE-STREAM und zeigt zudem die Begegnungen des 1. Spieltags.

3. Liga, Übertragung live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele gezeigt

Darauf können sich die Fans der 3. Liga freuen! Auch in dieser Saison werden wieder alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Free-TV, Pay-TV, kostenloser und kostenpflichtiger LIVE-STREAM. Die Übertragungsarten decken die gesamte Bandbreite ab.

In den nun folgenden Abschnitten gehen wir detailliert auf die Live-Übertragung der Drittligaspiele ein.

3. Liga, Übertragung live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele im Free-TV gezeigt

So viele Spiele wie aus der 3. Liga werden in keiner anderen deutschen Fußball-Profiliga live im Free-TV übertragen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, zeigt die ARD wieder viele Drittligaspiele live im Free-TV, in der nun beginnenden Saison sind 86 Liveübertragungen geplant.

Die ARD zeigt die Spiele auf den Sendern Das Erste, BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR und WDR. Bei den nach Das Erste genannten handelt es sich um die unter dem 3. Programm bekannten Sender der Rundfunkanstalten, aus deren Verbreitungsgebiet ein oder mehrere Teams in der 3. Liga spielen. Auf diesen beschränkt sich die Live-Übertragung auf Samstagsspiele mit Spielbeginn 14 Uhr.

Folgende Live-Übertragungen sind bereits fixiert:

Spieltag Datum Uhrzeit Spiel Sender 1 24. Juli 14 Uhr Hallescher FC - SV Meppen MDR 1 24. Juli 14 Uhr 1860 München - Würzburger Kickers BR 1 24. Juli 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig SR, SWR 2 31. Juli 14 Uhr 1. FC Magdeburg - SC Freiburg II MDR 2 31. Juli 14 Uhr 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück SR, SWR 7 4. September 18 Uhr 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern Das Erste

3. Liga, Übertragung live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele im Pay-TV gezeigt

Der Großteil der Spiele, genau genommen alle, wird auch in dieser Saison wieder von MagentaSport live im Pay-TV übertragen. Finden mehrere Spiele gleichzeitig statt, könnt Ihr diese auch in einer Konferenz verfolgen.

Wie es der Name Pay-TV schon verrät, ist der Sender der Telekom mit Kosten verbunden. Telekom-Kunden bezahlen für ein Jahresabo 4,95 Euro im Monat, Nicht-Telekom-Kunden entweder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro für ein jederzeit kündbares Monatsabo.

Für die Übertragungen am heimischen TV benötigt Ihr neben dem Zugang zu MagentaSport die MagentaTV-Box oder einen Receiver. Mit einem MagentaTV Stick, Fire TV Stick, Google Chromecast oder der MangetaTV-App könnt Ihr MagentaSport auch am TV sehen.

3. Liga, Übertragung live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele im LIVE-STREAM gezeigt

Free-TV und Pay-TV haben wir bereits beschrieben, doch kann ich die Drittligaspiele auch im LIVE-STREAM verfolgen? Die Antwort darauf ist ein klares Ja.

Die ARD bietet auf allen übertragenden Sendern zu den Livespielen im Free-TV auch immer einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Diesen findet Ihr auf der jeweiligen Homepage.

Den kostenpflichtigen LIVE-STREAM von MagentaSport zu den Einzelspielen oder der Konferenz könnt Ihr via der kostenlosen App (Download im Play Store, Download im App Store) am Smart-TV-Gerät, dem Smartphone oder Tablet oder ganz einfach am PC nach einer Anmeldung sehen.

3. Liga live im TV und LIVE-STREAM: Der 1. Spieltag im Überblick