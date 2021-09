3. Liga live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der 7. Spieltag gezeigt / übertragen

Die 3. Liga hat auch am 7. Spieltag wieder viel Spannung zu bieten. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partien live im TV und im LIVE-STREAM erleben könnt.

In der 3. Liga steht die neue Saison 2021/22 auf dem Programm. Alle Spiele werden live übertragen, manche davon im Free-TV, andere im Pay-TV - aber jedes davon via LIVE-STREAM.

Fans dürfen sich an jedem Spieltag auf Begegnungen im Meisterschaftsrennen und im Abstiegskampf freuen - denn dieser beginnt bereits jetzt wieder von vorne. In diesem Artikel stellen wir Euch Woche für Woche die wichtigsten Spiele und ihre Übertragung vor.

Wo werden die Begegnungen der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM gezeigt? In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Infos rund um die Übertragung des kommenden Spieltags.

Wer zeigt / überträgt den 7. Spieltag der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM? Die Spiele auf einen Blick

Datum Anstoß Spiel 3. September 19 Uhr 1. FC Saarbrücken - Wehen Wiesbaden 4. September 14 Uhr MSV Duisburg - Würzburger Kickers 4. September 14 Uhr SC Verl - Viktoria 1889 Berlin 4. September 14 Uhr 1860 München - SV Meppen 4. September 14 Uhr Waldhof Mannheim - Türkgücü München 4. September 18 Uhr 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern 5. September 14 Uhr TSV Havelse - Borussia Dortmund II 6. September 19 Uhr VfL Osnabrück - Viktoria Köln

Wer zeigt die 3. Liga live im TV? So wird der 7. Spieltag im Fernsehen übertragen

Sämtliche Spiele der Saison 2021/22 werden live im TV übertragen - insgesamt 86 davon sogar im Free-TV. An diesem Wochenende ist allerdings nur ein Duell im frei empfangbaren TV zu sehen.

Die kompletten Übertragungsrechte für die 3. Liga liegen beim Pay-TV-Sender Magenta Sport.

3. Liga im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 7. Spieltag live im Fernsehen?

Normalerweise werden an jedem Drittligawochenende zwei Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Dieses Wochenende wird allerdings nur eine Partie im Free-TV übertragen, da zwei Partien (Zwickau vs. Hallescher FC & Freiburg II vs. Braunschweig) verschoben wurden und erst in den kommenden Wochen stattfinden.

Freuen dürfen sich am Samstag daher alle Fans des 1. FC Kaiserslautern und des FSV Zwickau: Das Duell der beiden Vereine wird am Samstagabend ab 18 Uhr bei der ARD live und in voller Länge übertragen.

Dieses Spiel der 3. Liga wird am Samstag live im Free-TV gezeigt:

1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau (ARD, Übertragungsbeginn: 17:50 Uhr)

Die 3. Liga live im Pay-TV: MagentaSport überträgt alle Einzelspiele sowie Konferenz

MagentaSport hat sich die Übertragungsrechte für sämtliche Drittligaspiele gesichert und zeigt jede Partie live und in voller Länge - so auch an diesem Wochenende.

Am Freitag geht es bereits los mit der Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Wehen Wiesbaden. Um 18.45 Uhr beginnt hier die Vorberichterstattung, ehe um 19 Uhr dann der Anpfiff ertönt.

Neben den Einzelspielen stellt die Konferenz bei MagentaSport ein absolutes Highlight dar. So hat man beispielsweise diesen Samstag ab 14 Uhr die Möglichkeit, gleich vier Spiele gleichzeitig mitzuerleben.

Die 3. Liga live im TV sehen: So empfangt Ihr MagentaSport

MagentaSport ist ein kostenpflichtiger Sender der Telekom. Um den Kanal freizuschalten, ist ein Abonnement nötig. Nur Telekom-Kunden können im ersten Vertragsjahr kostenlos auf das Programm zugreifen.

Der Service von MagentaSport ist mithilfe von verschiedenen Pakten zu erhalten. Sämtliche Informationen zu den entsprechenden Angeboten findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Bis Ende Januar 2019 noch in der Oberliga am Ball, jetzt Stürmer in der #3Liga: Felix Higl hat in kurzer Zeit den Weg nach oben eingeschlagen. 🔝



Gegen @viktoria1904 will er am Montag seinen ersten Heimtreffer für den @VfL_1899 nachlegen. ➡️ https://t.co/I2oewcFc5M pic.twitter.com/H2SVqStoBW — 3. Liga (@3_liga) September 3, 2021

3. Liga: So seht Ihr den 7. Spieltag im LIVE-STREAM

Neben der TV-Übertragung besteht natürlich auch die Möglichkeit, die 3. Liga via LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch hier ist an diesem Wochenende eine Begegnung kostenlos empfangbar.

Die 3. Liga kostenlos im LIVE-STREAM - dieses Spiele wird übertragen

Das Programm der ARD ist nicht nur über den TV, sondern auch per LIVE-STREAM zu sehen. Somit könnt Ihr an diesem Wochenende dort das Duell Kaiserslautern vs. Zwickau kostenlos und ohne Anmeldung genießen.

Die 3. Liga kostenlos im LIVE-STREAM schauen:

3. Liga: MagentaSport zeigt den kompletten 7. Spieltag im LIVE-STREAM

Auch der Bezahlsender MagentaSport zeigt die Spiele der 3. Liga via LIVE-STREAM. Die Übertragung ist dabei deckungsgleich mit der im TV.

Auch hier habt Ihr Zugriff auf alle Einzelspiele sowie und die Konferenz. Als Voraussetzung gilt jedoch auch hier das Abonnement. Details zu den Konditionen findet Ihr weiter oben oder unter diesem Link.

Der 7. Spieltag der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM: Hier werden die Spiele live gezeigt / übertragen