3. Liga, Tabelle aktuell: So steht es nach dem 31. Spieltag

In der 3. Liga läuft aktuell der 31. Spieltag. Doch wer steht aktuell wo in der Tabelle? Hier gibt's das komplette Tableau der dritten Liga.

Im engen Aufstiegsrennen in der 3. Fußball-Liga hat Waldhof Mannheim den zumindest vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze klar verpasst. Der Aufsteiger verlor am 31. Spieltag beim abstiegsgefährdeten Halleschen FC mit 0:3 (0:1) und belegt mit 50 Punkten nur noch den dritten Rang. Halle hingegen gelang nach 13 Ligaspielen ohne Sieg ein Befreiungsschlag.

Lediglich einen Rang und einen Zähler hinter Mannheim liegt nun , die Löwen siegten beim ambitionierten KFC Uerdingen mit 3:1 (0:1). Platz vier könnte am Saisonende äußerst wertvoll sein, weil die Zweitvertretung von Bayern München nicht aufstiegsberechtigt ist. Dessen ungeachtet erklommen die Talente des Rekordmeisters durch das 2:0 (0:0) gegen den FSV Zwickau mit 51 Punkten den zweiten Rang.

Auch Hansa Rostock (48) und der SV Meppen (46) dürfen noch vom Aufstieg träumen. Hansa besiegte am Dienstag im Ost-Duell den 1. FC Magdeburg 3:1 (1:0), Meppen feierte bei Viktoria Köln ein 3:1 (2:1).

Halle, das tags zuvor Trainer Ismail Atalan entlassen durch und Florian Schnorrenberg ersetzt hatte, kam durch Toni Lindenhahn (16.), Terrence Boyd (61.) und Julian Guttau (78.) zum ersten Sieg seit Ende November. Die Rot-Weißen belegen mit 36 Zählern aber weiter den Abstiegsrang 17.

Tabellenführer (51) ist am Mittwoch (20.30 Uhr/MagentaSport) im Duell der Traditionsklubs beim zu Gast und kann sich an der Tabellenspitze absetzen.

3. Liga, Tabelle: So ist der aktuelle Stand in der Liga am 31. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. MSV Duisburg 30 55:40 15 51 2. Bayern München II 31 60:50 10 51 3. Waldhof Mannheim 31 45:37 8 50 4. 1860 München 31 53:44 9 49 5. FC Hansa Rostock 31 44:35 9 48 6. Eintracht Braunschweig 30 48:41 7 48 7. SpVgg Unterhaching 30 44:35 9 47 8. Würzburger Kickers 30 53:48 5 47 9. 30 51:38 13 46 10. SV Meppen 31 54:43 11 46 11. KFC Uerdingen 05 31 36:44 -8 44 12. 1. FC Kaiserslautern 30 46:47 -1 41 13. FC Viktoria Köln 31 53:62 -9 38 14. Magdeburg 31 40:36 4 37 15. Chemnitzer FC 30 46:47 -1 37 16. FSV Zwickau 31 47:49 -2 36 17. Hallescher FC 31 49:53 -4 36 18. SC Preußen 06 Münster 30 45:54 -9 33 19. Sonnenhof Großaspach 30 25:55 -30 25 20. FC Carl Zeiss Jena 30 29:65 -36 18

3. Liga, Tabelle: Der 31. Spieltag im Überblick

Dienstag, 9. Juni 2020

Uhrzeit Heim Gast 19 Uhr II FSV Zwickau 19 Uhr KFC Uerdingen TSV 1860 München 19 Uhr Viktoria Köln SV Meppen 20.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Magdeburg 20.30 Uhr Hallescher FC Waldhof Mannheim

Mittwoch, 10. Juni 2020