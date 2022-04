Im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga ist 1860 München in den verbleibenden Spielen des deutschen Unterhauses auf jeden Punkt angewiesen. Derzeit liegt die Elf von Trainer Michael Köllner nur auf Rang fünf, mit einem Punkt Rückstand auf den 1. FC Saarbrücken und sechs Punkte hinter Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsplatz.

Der Gegner am heutigen Sonntag ist die zweite Mannschaft des SC Freiburg, die unter der Woche im Nachholspiel 0:1 beim Halleschen FC verloren hat, während 1860 München regenerieren konnte.

In der 3. Liga steht an diesem Wochenende das Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg II und 1860 München auf dem Programm. GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell im TV, LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

SC Freiburg II gegen 1860 München: Die Begegnung in der 3. Liga im Überblick

Begegnung SC Freiburg II - 1860 München Datum Sonntag, 10. April 2022 | 13 Uhr Stadion Dreisamstadion, Freiburg

SC Freiburg II gegen 1860 München: So wird die 3. Liga gezeigt / übertragen

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich darauf gefreut haben, das Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg II und 1860 München im TV und LIVE-STREAM zu verfolgen: Ein Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte am deutschen Unterhaus gesichert. In der laufenden Saison sind deshalb alle Spiele der 3. Liga im Fernsehen zu sehen - und somit auch die Begegnung im Dreisamstadion am Sonntag.

MagentaSport zeigt die 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM

Neben den dritten Sendern der ARD besitzt auch die Telekom die TV-Rechte am deutschen Unterhaus und zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge beim Streamingdienst MagentaSport. Am Sonntag beginnt der Pay-TV-Sender schon eine halbe Stunde vor dem Anstoß mit der Übertragung: Um 12.30 Uhr begrüßen Euch die Moderatoren aus dem Pressebereich des Dreisamstadions.

Einziger Haken: Telekom-Kunden können MagentaSport für monatlich 4,95 Euro im Jahres- und für 9,95 Euro im Monatsabo buchen. Wer bisher noch keinen Vertrag bei der Telekom abgeschlossen hat, zahlt monatlich 9,95 Euro im Jahres- und 16,95 Euro im Monatsabo. Im Abonnement enthalten sind neben der 3. Liga auch die Spiele der Frauen-Bundesliga sowie der DEL und der BBL.

Die Übertragung von MagentaSport im Überblick:

Begegnung: SC Freiburg II gegen 1860 München

SC Freiburg II gegen 1860 München Sender: MagentaSport

MagentaSport Übertragungsbeginn: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Anstoß: 13 Uhr

SC Freiburg II gegen 1860 München: Das sind die Aufstellungen beider Teams

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Dies ist meist eine Stunde vor Anstoß der Fall. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

