3. Liga live im Free TV: Wer zeigt / überträgt Erzgebirge Aue vs. Energie Cottbus heute live im TV und Live Stream?

Am Ende des 25. Spieltages der 3. Liga kommt es zum Ost-Duell zwischen Erzgebirge Aue und Energie Cottbus. Anstoß zwischen den Veilchen und den Lausitzern ist um 16.30 Uhr im Erzgebirgsstadion.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt/überträgt Erzgebirge Aue vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV und Livestream?
|MagentaSport
|Hier ansehen
Gute Nachrichten für alle Fans der 3. Liga. Die Begegnung zwischen Aue und Cottbus wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Der MDR wird die Partie neben der regulären Übertragung auch bei SPORT IM OSTEN im Stream gezeigt.
Zusätzlich wird auch MagentaSport wie gewohnt eine Übertragung in TV und Stream vornehmen. Grundvoraussetzung für die Nutzung des Streaminganbieters der Telekom ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.
Anstoßzeit Erzgebirge Aue gegen Energie Cottbus
Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus: Aufstellungen
News über Erzgebirge Aue
Aue steckt tief im Abstiegskampf: Die Veilchen stehen vor dem Spieltag auf Rang 17 mit 24 Punkten und warten seit Wochen auf einen Befreiungsschlag. In den letzten fünf Ligapartien sprang für Aue kein Sieg heraus (zwei Remis, drei Niederlagen) – zuletzt gab es ein 2:2 bei Viktoria Köln sowie zuvor ein 0:0 gegen Saarbrücken.
News über Energie Cottbus
Ganz anders die Gäste aus Cottbus: Energie kommt als Tabellenführer ins Erzgebirge und führt die Liga mit 45 Punkten an. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz blieb in der Rückrunde bislang ungeschlagen und verteidigte die Spitzenposition zuletzt auch dank eines 1:1 gegen Waldhof Mannheim.