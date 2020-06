Die 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die Saison in der 3. Liga befindet sich allmählich auf der Zielgeraden. Goal verrät, wo die Spiele im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Die lebt in dieser Saison von ihrer großen Spannung im Aufstiegsrennen: Nur acht Punkte liegen zwischen dem SV Meppen (10.) und dem als Tabellenführer. An diesem Wochenende steht bereits der 32. Spieltag auf dem Programm, denn bis zum 4. Juli soll die Saison zu Ende gespielt werden.

An diesem Samstag stehen sechs Begegnungen an. Gute Unterhaltung versprechen insbesondere (7.) gegen Hansa Rostock (8.) sowie der MSV Duisburg (1.) gegen Würzburger Kickers (5.). Doch auch im Tabellenkeller kommt es mit dem (12.) gegen den Chemnitzer FC (15.) zu einem interessanten Aufeinandertreffen.

Für Sonntag sind drei weitere Spiele angesetzt, darunter auch die Begegnung zwischen Waldhof Mannheim (4.) und dem FC Bayern II (2.). Beim Anblick dieser Duelle stellt sich deshalb die Frage, wo die 3. Liga an diesem Wochenende live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga im Free- und Pay-TV. Zudem verrät Euch Goal, wie Ihr die Begegnungen im deutschen Unterhaus auch von unterwegs streamen könnt.

Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele des 32. Spieltages in der Übersicht

DATUM UHRZEIT SPIEL Freitag, 12. Juni 19 Uhr SV Meppen - Hallescher FC Samstag, 13. Juni 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern - Chemnitzer FC Samstag, 13. Juni 14 Uhr MSV Duisburg - Würzburger Kickers Samstag, 13. Juni 14 Uhr Preußen Münster - Samstag, 13. Juni 14 Uhr Eintracht Braunschweig - Sonnenhof Großaspach Samstag, 13. Juni 14 Uhr 1. FC Magdeburg - Viktoria Köln Samstag, 13 Juni 14 Uhr 1860 München - Hansa Rostock Sonntag, 14. Juni 13 Uhr Carl Zeiss Jena - KFC Uerdingen Sonntag, 14. Juni 14 Uhr FSV Zwickau - SpVgg Unterhaching Sonntag, 14. Juni 17 Uhr Waldhof Mannheim - FC Bayern II

Die 3. Liga heute live im TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Wegen der Corona-Pandemie müssen alle Spiele der 3. Liga ohne Zuschauer ausgetragen werden. Die regelmäßigen Stadionbesucher fragen sich deshalb, ob die Begegnungen ihres Lieblingsvereins auch im deutschen Fernsehen zu sehen sind.

Zunächst die guten Nachrichten: Es werden alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge übertragen! Das liegt daran, dass sich die Telekom die Übertragungsrechte gesichert hat und das deutsche Unterhaus deshalb im Pay-TV gezeigt wird.

Manche Duelle der 3. Liga werden jedoch auch live im Free-TV übertragen, denn die ARD darf bis zu 86 Spiele pro Saison live zeigen. Aber welche Begegnungen sollen heute jeweils auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt werden?

Die 3. Liga heute live im Pay-TV schauen - MagentaSport zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Bis vor einigen Jahren konnten die dritten Programme der ARD selbst entscheiden, welche Begegnungen der 3. Liga live im Free-TV gezeigt werden sollten. Mit der Telekom hat sich inzwischen aber ein zweiter Anbieter die Übertragungsrechte gesichert und zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge auf MagentaSport.

Am Samstag wird der Pay-TV-Sender neben den Einzelspielen auch eine Konferenz anbieten. Bereits 15 Minuten vor dem Anstoß begrüßen Euch die Kommentatoren Alexander Klich und Martin Piller zu den Vorberichten. Sie werden die gesamten 90 Minuten anschließend ebenfalls am Mikrofon begleiten.

Einziger Haken: Kunden der Telekom können das Angebot zunächst für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement aber 4,95 Euro monatlich. Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt dagegen 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

Welche Spiele der 3. Liga werden heute live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Der Pay-TV-Anbieter ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, um die 3. Liga heute im deutschen Fernsehen zu sehen. Denn: Die ARD darf sich jedes Wochenende einige Spiele aussuchen, die für die regionalen Sender von Bedeutung sind und deshalb auch im Free-TV übertragen werden sollen.

Am Samstag werden deshalb drei der sechs Begegnungen nicht nur bei MagentaSport, sondern auch in den dritten Programmen der ARD zu sehen sein. Dabei macht es jedoch keinen Unterschied, in welchem Sendegebiet Ihr Euch befindet. Alle Programme beginnen um 14 Uhr mit ihrer Übertragung aus den jeweiligen Stadien.

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Chemnitzer FC ist im MDR zu sehen, der WDR zeigt den MSV Duisburg gegen die Würzburger Kickers. Zudem sind der NDR und der BR live dabei, wenn mit 1860 München und Hansa Rostock zwei ehemalige Bundesligisten aufeinandertreffen.

Wer zeigt / überträgt die Spiele der 3. Liga heute im LIVE-STREAM?

Neben den einzelnen TV-Übertragungen könnt Ihr auch im LIVE-STREAM verfolgen, wie die Vereine der 3. Liga vor leeren Rängen um drei Punkte kämpfen. Um die Begegnungen unterwegs zu streamen, gibt es gleich mehrere Möglichkeiten.

Die Spiele der 3. Liga heute im LIVE-STREAM von MagentaSport sehen

Der Pay-TV-Sender MagentaSport ist seit letzter Saison die Heimat der 3. Liga und stellt seine Berichterstattung nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet zur Verfügung. Auf der Homepage des Senders müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend die Konferenz und alle Einzelspiele live schauen.

Auch im LIVE-STREAM geht MagentaSport heute um 13.45 Uhr auf Sendung. Die gelieferten Bilder sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, auch die Konditionen im Internet sind die gleichen wie beim TV-Abo. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

Die Spiele der 3. Liga heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Doch auch wenn Ihr kein zusätzliches Abo abschließen möchtet, müsst Ihr heute nicht auf Live-Fußball verzichten. Denn: Die regionalen Sender der ARD stellen ihre Inhalte auch im Internet kostenlos zur Verfügung. Somit werden die zuvor genannten Aufeinandertreffen auch auf den Webseiten der dritten Programme zu sehen sein.

Im LIVE-STREAM beginnt die Übertragung ebenfalls wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 14 Uhr erfolgen wird. Auf den Webseiten des MDR (1. FC Kaiserslautern - Chemnitzer FC), WDR (MSV Duisburg - Würzburger Kickers) sowie NDR und BR (1860 München - Hansa Rostock) könnt Ihr die Spiele ohne vorherige Anmeldung verfolgen.

Die Einzelspiele der 3. Liga heute live sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT SPIEL TV-Sender / LIVE-STREAM Freitag, 12. Juni 19 Uhr SV Meppen - Hallescher FC MagentaSport Samstag, 13. Juni 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern - Chemnitzer FC MDR und MagentaSport Samstag, 13. Juni 14 Uhr MSV Duisburg - Würzburger Kickers WDR und MagentaSport Samstag, 13. Juni 14 Uhr Preußen Münster - FC Ingolstadt MagentaSport Samstag, 13. Juni 14 Uhr Eintracht Braunschweig - Sonnenhof Großaspach MagentaSport Samstag, 13. Juni 14 Uhr 1. FC Magdeburg - Viktoria Köln MagentaSport Samstag, 13 Juni 14 Uhr 1860 München - Hansa Rostock NDR, BR und MagentaSport Sonntag, 14. Juni 13 Uhr Carl Zeiss Jena - KFC Uerdingen MagentaSport Sonntag, 14. Juni 14 Uhr FSV Zwickau - SpVgg Unterhaching MagentaSport Sonntag, 14. Juni 17 Uhr Waldhof Mannheim - FC Bayern II MagentaSport

Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag