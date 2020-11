Die 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

In der 3. Liga steht der elfte Spieltag auf dem Programm. Goal verrät Euch, wo die Spiele heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden.

Mit der Partie zwischen dem und dem SC Verl ist die am Freitag in den neuen Spieltag gestartet. Auch am Wochenende hat das deutsche Unterhaus mit Duellen wie gegen den KFC Uerdingen und Hansa Rostock gegen große Spannung zu bieten. Doch bei welchem Sender werden die Spiele gezeigt / übertragen?

Ihr möchtet wissen, welchen Sender Ihr an diesem Wochenende einschalten müsst, um die 3. Liga live zu schauen? Dann seid Ihr genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier auch eine kompakte Übersicht über die Begegnungen des aktuellen Spieltags.

Der 11. Spieltag der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM: Die Spiele in der Übersicht

DATUM UHRZEIT SPIEL Freitag, 20. November 19 Uhr MSV Duisburg - SC Verl Samstag, 21. November 14 Uhr 1860 München - KFC Uerdingen Samstag, 21. November abgesagt SV Meppen - Türkgücü München Samstag, 21. November 14 Uhr Hallescher FC - Samstag, 21. November 14 Uhr 1. FC Saarbrücken - Wehen Wiesbaden Samstag, 21. November 14 Uhr Hansa Rostock - Dynamo Dresden Samstag, 21. November 14 Uhr FSV Zwickau - Waldhof Mannheim Sonntag, 22. November 13 Uhr VfB Lübeck - II Sonntag, 22. November 14 Uhr SpVgg Unterhaching - Viktoria Köln Sonntag, 22. November 15 Uhr - 1. FC Magdeburg

Die 3. Liga heute live im TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Wegen der steigenden Infektionszahlen sind aktuell keine Zuschauer in den Fußball-Stadien erlaubt. Um die Spiele der 3. Liga dennoch live erleben zu können, sind Liebhaber des deutschen Unterhauses somit auf die TV-Übertragungen angewiesen. Goal gibt Euch einen Überblick, auf welchen Sendern die Begegnungen gezeigt werden.

3. Liga: Welche Spiele laufen am 11. Spieltag live im Free-TV?

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung im Free-TV gefreut haben: Auch in der laufenden Saison darf die ARD bis zu 86 Spiele der 3. Liga im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Diese Regelung bezieht sich jedoch nur auf die Duelle, die samstags um 14 Uhr angesetzt und für die regionalen Sender von Bedeutung sind.

Diese Spiele werden am Samstag im Free-TV übertragen:

Mehr Teams

1860 München gegen den KFC Uerdingen : in voller Länge im BR

gegen den : in voller Länge im 1. FC Saarbrücken gegen Wehen Wiesbaden : in voller Länge im SWR und SR

gegen : in voller Länge im und Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden: in voller Länge im NDR und MDR

MagentaSport zeigt alle Einzelspiele der 3. Liga im Pay-TV

Die bereits genannten Aufeinandertreffen sowie alle anderen Begegnungen der 3. Liga laufen zudem bei MagentaSport, einem hauseigenen TV-Sender der Telekom. Dort könnt Ihr zwischen der Konferenz und den Einzelspielen wählen. Die Übertragungen beginnen jeweils eine Viertelstunde vor dem geplanten Anstoß.

Um den Sender empfangen zu können, müsst Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Habt Ihr bislang keinen Vertrag bei der Telekom abgeschlossen, zahlt Ihr im Jahresabo derzeit 9,70 Euro monatlich. Möchtet Ihr Euch nicht sofort für ein ganzes Jahr binden, könnt Ihr auch das Monatsabo für 16,53 Euro buchen.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Telekom-Kunden profitieren zudem von besonders günstigen Konditionen: Wenn Ihr bereits einen Vertrag beim Tele­kommunikations­unternehmen besitzt, erlebt Ihr MagentaSport in den ersten zwölf Monaten kostenlos. Danach könnt Ihr das Abonnement für 4,83 Euro monatlich verlängern.

Bild: imago images / MIS

Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM erleben: So empfangt Ihr die Spiele im Internet

Die Spiele der 3. Liga sind aber nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM zu sehen, und manche Übertragungen sind für Euch sogar kostenlos. Welche Webseiten Ihr besuchen müsst, um das deutsche Unterhaus an diesem Wochenende live erleben zu können, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

3. Liga: Welche Spiele laufen am 11. Spieltag kostenlos im LIVE-STREAM?

Die regionalen Sender der ARD haben sich die Übertragungsrechte für drei Spiele der 3. Liga gesichert. Indem die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Programme auch im Internet zur Verfügung stellen, könnt Ihr die bereits genannten Spiele somit auch im kostenlosen LIVE-STREAM erleben.

Diese Spiele werden im kostenlosen LIVE-STREAM übertragen:

1860 München gegen den KFC Uerdingen : im LIVE-STREAM des BR

gegen den : im LIVE-STREAM des 1. FC Saarbrücken gegen Wehen Wiesbaden : im LIVE-STREAM des SWR und SR

gegen : im LIVE-STREAM des und Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden: im LIVE-STREAM des NDR und MDR

MagentaSport zeigt den kompletten 11. Spieltag der 3. Liga im LIVE-STREAM

Alle anderen Spiele der 3. Liga könnt Ihr auf MagentaSport empfangen. Zu den Übertragungen des Streamingdienstes gelangt Ihr entweder über die offizielle Webseite oder Ihr installiert Euch die kostenlose MagentaSport-App, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für Apple-Geräte im iOS-Store zur Verfügung steht.

Auch im Internet könnt Ihr zwischen der Konferenz und den Einzelspielen wählen. Die Konditionen sowie die gelieferten Inhalte sind identisch mit dem TV-Abo. Auf der Webseite von MagentaSport findet Ihr eine Übersicht über das Streamingangebot der nächsten Tage. Zudem könnt Ihr dort auch nochmals die einzelnen Preise abrufen.

Der 11. Spieltag der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT SPIEL SENDER Freitag, 20. November 19 Uhr MSV Duisburg - SC Verl MagentaSport Samstag, 21. November 14 Uhr 1860 München - KFC Uerdingen BR und MagentaSport Samstag, 21. November abgesagt SV Meppen - Türkgücü München - Samstag, 21. November 14 Uhr Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern MagentaSport Samstag, 21. November 14 Uhr 1. FC Saarbrücken - Wehen Wiesbaden SWR, SR und MagentaSport Samstag, 21. November 14 Uhr Hansa Rostock - Dynamo Dresden NDR, MDR und MagentaSport Samstag, 21. November 14 Uhr FSV Zwickau - Waldhof Mannheim MagentaSport Sonntag, 22. November 13 Uhr VfB Lübeck - FC Bayern München II MagentaSport Sonntag, 22. November 14 Uhr SpVgg Unterhaching - Viktoria Köln MagentaSport Sonntag, 22. November 15 Uhr FC Ingolstadt - 1. FC Magdeburg MagentaSport

Die 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag