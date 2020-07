3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

In der 3. Liga steht am Mittwoch der 37. Spieltag auf dem Programm. Goal sagt Euch, wie die Spiele im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden.

In der geht es in die heiße Phase: Der 37. und somit vorletzte Spieltag steht auf dem Programm. Kann sich der FC Bayern II die Meisterschaft sichern? Welche Mannschaften qualifizieren sich für den Aufstieg? Wer kann sich aus dem Tabellenkeller befreien? Und für wen endet die Saison mit dem Abstieg?

All diese Fragen gilt es in den verbleibenden zwei Spielen zu klären und Ihr könnt live dabei sein, wenn die Entscheidungen fallen. Wir sagen Euch, ob die Englische Woche in der 3. Liga im Free-TV übertragen wird und auf welchen Sendern die Spiele heute im TV und LIVE-STREAM gezeigt werden.

Ihr möchtet wissen, wo Ihr die 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM erleben könnt? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung.

Den 37. Spieltag der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele in der Übersicht

DATUM UHRZEIT SPIEL Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr FSV Zwickau - Chemnitzer FC Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Hansa Rostock - KFC Uerdingen Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Viktoria Köln - Würzburger Kickers Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Hallescher FC - Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr FC Bayern II - Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr SpVgg Unterhaching - Carl Zeiss Jena Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Sonnenhof Großaspach - Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr - 1. FC Magdeburg Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Preußen Münster - SV Meppen Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Eintracht Braunschweig - Waldhof Mannheim

Quelle: Imago Images

Die 3. Liga heute live im TV sehen: Hier wird der Spieltag übertragen

Auch auf den letzten Metern der Saison müssen die Spiele in der 3. Liga ohne Zuschauer stattfinden. Aktuell sind deshalb viele Fans auf der Suche nach TV-Übertragungen. Goal liefert Euch in diesem Abschnitt eine kompakte Übersicht und erklärt Euch, wo die Spiele des deutschen Unterhauses heute gezeigt werden.

Werden einzelne Spiele der 3. Liga heute live im Free-TV übertragen?

Die regionalen Sender der ARD dürfen in dieser Saison 86 Spiele der 3. Liga live im Free-TV zeigen. Diese Regelung umfasst jedoch nur für die Begegnungen, die samstags ausgetragen werden. Somit ist an diesem Spieltag keine der Partien im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Die 3. Liga live im Pay-TV: MagentaSport zeigt alle Einzelspiele und die Konferenz live

Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr deshalb auf eine Übertragung der 3. Liga verzichten müsst, denn alle Spiele werden live und in voller Länge im Pay-TV gezeigt. Möglich wird es durch MagentaSport, das an diesem Spieltag alle zehn Einzelspiele sowie die Konferenz übertragen wird.

Mehr Teams

Um den hauseigenen Sender der Telekom nutzen zu können, ist jedoch ein Abonnement notwendig. Für 16,95 Euro monatlich könnt Ihr MagentaSport abonnieren und den Sender somit freischalten. Wer etwas Geld sparen möchte, kann auch gleich ein Jahresabo abschließen und zahlt 9,95 monatlich.

Alle, die bereits einen Vertrag bei der Telekom besitzen, können MagentaSport außerdem für ein Jahr kostenlos erleben. Danach steht Euch offen, ob Ihr das Abonnement kündigen oder für 4,95 Euro im Monat verlängern möchtet. Auf der Webseite von MagentaSport findet Ihr alle Informationen zu diesem Thema.

37. Spieltag der 3. Liga: Hier werden die Spiele im LIVE-STREAM übertragen

Die 3. Liga könnt Ihr am Mittwoch aber nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM verfolgen. Denn: MagentaSport betreibt nicht nur einen eigenen Pay-TV-Sender, sondern stellt seine Inhalte auch im Internet zur Verfügung.

Alle Spiele und die Konferenz der 3. Liga im LIVE-STREAM von MagentaSport sehen

Indem sich MagentaSport die exklusiven Übertragungsrechte an der 3. Liga gesichert hat, werden die heutigen Spiele nur dort auch im LIVE-STREAM übertragen. Bereits um 18.30 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Anstoß geht der Streamingdienst auf Sendung.

Am Mittwoch habt Ihr zwei Optionen: Entweder Ihr entscheidet Euch, eine der zehn Partien im Einzelspiel zu verfolgen, oder Ihr schaltet die Konferenz ein, um kein Tor des Spieltags zu verpassen. Als Kommentatoren sind heute Alexander Klich und Martin Piller im Einsatz, die Euch durch die einzelnen Stadien führen.

Allerdings müsst Ihr auch im Internet zahlen, um MagentaSport empfangen zu können, denn der Streamingdienst ist kostenpflichtig. Die Konditionen sind im Internet allerdings die gleichen wie beim TV-Abo. Eine Auflistung der Preise findet Ihr nochmals unter diesem Link.

Quelle: imago images / Werner Scholz

Die Einzelspiele der 3. Liga heute live sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT SPIEL SENDER Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr FSV Zwickau - Chemnitzer FC MagentaSport Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Hansa Rostock - KFC Uerdingen MagentaSport Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Viktoria Köln - Würzburger Kickers MagentaSport Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern MagentaSport Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr FC Bayern II - MSV Duisburg MagentaSport Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr SpVgg Unterhaching - Carl Zeiss Jena MagentaSport Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Sonnenhof Großaspach - 1860 München MagentaSport Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr FC Ingolstadt - 1. FC Magdeburg MagentaSport Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Preußen Münster - SV Meppen MagentaSport Mittwoch, 01. Juli 19 Uhr Eintracht Braunschweig - Waldhof Mannheim MagentaSport

Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag