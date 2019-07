3. Liga: Duisburg feiert klaren Auftaktsieg - furiose Aufholjagd von Viktoria Köln

Der MSV Duisburg hat nach seinem Abstieg in die 3. Liga vorerst die Tabellenführung übernommen. Kaiserslautern und 1860 spielten derweil beide Remis.

Zweitliga-Absteiger ist mit einem klaren Sieg in die neue Saison der gestartet. Die Zebras gewannen nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegen Sonnenhof Großaspach 4:1 (1:1) und setzten sich zunächst an die Tabellenspitze. Dahinter folgen die Würzburger Kickers, die im bayrischen Duell gegen Aufsteiger Bayern München II 3:1 (1:0) gewannen.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Große Moral bewies unterdessen der andere Aufsteiger Viktoria Köln im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock. Beim Ex-Klub von Trainer Pawel Dotschew kamen die Kölner nach 0:3-Rückstand zu einem 3:3 (1:3) und sammelten den ersten Zähler ein.

3. Liga: und spielen jeweils Remis

Einen Heimsieg verpasste Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern. Die Pfälzer kamen im ersten Pflichtspiel nach dem Einstieg des luxemburgischen Investors Flavio Becca gegen die SpVgg Unterhaching nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Zudem feierte der FSV Zwickau beim SV Meppen einen 2:0 (0:0)-Erfolg. Bereits am Freitag trennten sich 1860 München und Preußen Münster 1:1.

Duisburgs Vincent Vermeij (25.) brachte das Team von Trainer Torsten Lieberknecht in Führung, Dimitry Imbongo Boele (42.) glich aus. Nach der Pause sorgten Moritz Stoppelkamp (54., 56.) sowie Connor Krempicki (60.) binnen sechs Minuten für die Entscheidung. Mitte des zweiten Durchgangs musste das Spiel wegen Starkregens und Hagels kurz unterbrochen werden.

In Rostock brachten Bernard Kyere (9.) per Eigentor, Pascal Breier (13.) sowie Aaron Opoku (19.) die Hansa-Kogge scheinbar komfortabel in Führung. Köln steckte aber nicht auf und kam durch den früheren Bundesligastürmer Albert Bunjaku (27., 62.) und Kevin Holzweiler (49.) noch zum Ausgleich.