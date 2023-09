26 Millionen Euro für einen Rolls Royce! Galatasaray-Star Mauro Icardi gönnt sich ein Auto, das es nur dreimal gibt

Galatasaray-Star Mauro Icardi hat sich offenbar ein Luxusauto der ganz besonderen Art gegönnt.

WAS IST PASSIERT? Torjäger Mauro Icardi vom Süper-Lig-Meister Galatasaray hat seinen starken Saisonstart in der Türkei offensichtlich mit dem Kauf eines neuen Autos gefeiert - einem äußerst seltenen Rolls-Royce-Modell. Für umgerecht 26 Millionen Euro soll er sich laut Daily Mail einen Rolls Royce der Serie Boat Tail gekauft haben.

Das ist der teuerste Neuwagen der Welt, nur drei Exemplare wurden davon gebaut. Icardi reiht sich in einen elitären Kreis von Besitzern ein, denn Berichten zufolge besitzt der Milliardär und Rapper Jay-Z ebenfalls einen der Boat Tails. Das dritte Exemplar soll von einem Geschäftsmann gekauft worden sein, der mit Perlen handelt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Bau des außergewöhnlichen Fahrzeugs ist ein akribischer Prozess, der vier Jahre Handarbeit erfordert. Es besteht aus 1.813 Einzelteilen, die jeden Boat Tail zu einem echten Unikat machen.

Das viersitzige Cabrio ist mit einem Sonnenschirm und einem automatisch ausfahrbaren Tisch ausgestattet. Im Innenraum sorgen Silberbesteck und Porzellanteller von Christofle für ein besonderes Erlebnis. Der Wagen verfügt außerdem über zwei Kühlschränke, die für Champagnerflaschen geeignet sind.

Unter der Motorhaube steckt eine Leistung von fast 600 PS, und auch die Ästhetik ist beeindruckend, mit einer roségoldenen Drahtverkleidung des Kühlergrills.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In diesem Sommer wechselte Icardi dauerhaft für zehn Millionen Euro Ablöse zu Galatasaray, nachdem er in der vergangenen Saison von PSG ausgeliehen war. Mit vier Toren in drei Ligaspielen legte der 30-Jährige beim Titelverteidiger einen gelungenen Saisonstart hin.