2. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Saisonfinales

Heute findet der 34. und damit letzte Spieltag der 2. Liga statt. Goal erklärt, wie die 2. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der 34. Spieltag der 2. Bundesliga wird heute um 15.30 Uhr angepfiffen. Alle neun Spiele finden parallel statt. Wer steigt direkt auf, wer steigt direkt ab und wer muss in die Relegation?

In der 2. Bundesliga gibt es am letzten Spieltag noch einiges zu entscheiden. Der VfL Bochum, die SpVgg Greuther Fürth und Holstein Kiel machen unter sich aus, wer direkt in die Bundesliga aufsteigt und wer in der Relegation gegen den 1. FC Köln antreten muss. Am unteren Ende der Tabelle gibt es gleich vier Mannschaften, die entweder direkt absteigen können oder sich in die Relegation retten möchten. Insbesondere die Spiele mit Beteiligung von Jahn Regensburg, SV Sandhausen, VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig sind hier von Interesse.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Saisonfinale der 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wettbewerb 2. Bundesliga (34. Spieltag) Datum Sonntag, 23. Mai 2021 Uhrzeit 15.30 Uhr

Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring besitzt die exklusiven Übertragungsrechte der 2. Bundesliga und wird heute jedes Spiel live und in voller Länge im Fernsehen und LIVE-STREAM übertragen. Ihr könnt entweder die Konferenz schauen oder das jeweilige Einzelspiel verfolgen. Sky wird ab 14.30 Uhr mit Moderator Yannick Erkenbrecher auf Sendung gehen. Hier gibt’s alle weiteren Infos zu Sky.

Der letzte Vorbericht der Saison ist online! 😲



Alle Infos zum Saisonfinale sowie die Pressekonferenz zur Partie gegen @sv98 und das Spieltagsinterview mit Finn Porath findet ihr hier: https://t.co/DdQIc5hhTU#KSVD98 #KielAhoi #Holstein #Kiel pic.twitter.com/ATV6k4Ydsj — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) May 21, 2021

Sky Sport Bundesliga 1: Konferenz

Sky Sport Bundesliga 2: VfL Bochum vs. SV Sandhausen

Sky Sport Bundesliga 3: Holstein Kiel vs. Darmstadt 98

Sky Sport Bundesliga 4: Greuther Fürt vs. Fortuna Düsseldorf

Sky Sport Bundesliga 5: HSV vs. Eintracht Braunschweig

Sky Sport Bundesliga 6: Erzgebirge Aue vs. VfL Osnabrück

Sky Sport Bundesliga 7: Jahn Regensburg vs. St. Pauli

Sky Sport Bundesliga 8: Heidenheim vs. KSC

Sky Sport Bundesliga 9: Hannover 96 vs. Nürnberg

Sky Sport Bundesliga 10: Würzburger Kickers vs. SC Paderborn

2. Liga heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Wer gerade unterwegs ist, der kann das gesamte Sky-Programm auch im LIVE-STREAM auf Sky Go verfolgen. Das funktioniert aber nur, wenn Ihr bereits Sky-Kunde seid und über einen entsprechenden Receiver verfügt. Wer sich die 2. Liga spontan anschauen möchte, der kann das auf Sky Ticket oder Onefootball machen

2. Liga heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Das Saisonfinale können sich Zuschauer, die Sky nicht abonniert haben und sich auch langfristig keinen Receiver kaufen möchten, auf Sky Ticket verfolgen. Das Ticket ist monatlich kündbar. Welche Angebote es gibt und wie viel die kosten, erfahrt Ihr unter diesem Link.

2. Liga heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Wer sich ein bestimmtes Einzelspiel anschauen möchte, der kann das für einmalige 3,99 Euro über Onefootball machen. Onefootball ist eine Ergebnisapp, die, dank einer Kooperation mit Sky, die Einzelspiele der 2. Liga streamen darf.

2. Liga heute live im LIVE-TICKER

Wer kein Geld für die Sky-Übertragungen ausgeben möchte, der kann das Geschehen der 2. Liga auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier verpasst ihr keine einzige wichtige Szene aller Spiele - Schaut mal vorbei!

2. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights auf DAZN

Falls Ihr den letzten Spieltag der 2. Bundesliga verpasst habt, dann könnt Ihr Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights aller Partien auf DAZN anschauen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der zu jedem Zweitligaspiel die Highlights auf der Plattform hochlädt. DAZN wird die Relegation zur 1. und 2. Bundesliga übertragen. Der erste Monat des Abonnements ist kostenlos. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.