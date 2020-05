2. Bundesliga: Teambus von Erzgebirge Aue in heftigen Unfall verwickelt - kein Spieler verletzt

Der Teambus von Erzgebirge Aue wurde bei der Anreise nach Nürnberg in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die Spieler blieben jedoch allesamt unverletzt.

Der Mannschaftsbus von Zweitligist ist am Donnerstag in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Bus wurde auf dem Weg nach Nürnberg, wo am Freitag das Spiel beim 1. FC ausgetragen werden soll, von Trümmerteilen eines verunglückten PKW getroffen. "Zum Glück wurde niemand unserer Spieler und Betreuer körperlich verletzt", teilte der Klub am Abend mit.

Die Zeitung Freie Presse veröffentlichte ein Foto von der Unfallstelle auf der A72 bei Hartenstein, auf dem der Bus etwa 100 m vor dem schwer beschädigten Auto am Straßenrand steht.

"Ich habe gerade von dem Unfall erfahren. Es kam ein Fahrzeug angeflogen, mehrere Teile trafen den Bus. Zum Glück wurde niemand von unseren Team verletzt. Wir werden die Spieler jetzt auf Kleinbusse verteilen und unsere Anreise nach Nürnberg für das Spiel am Freitag fortsetzen", sagte Aue-Präsident Helge Leonhardt der Bild.

Aue-Geschäftsführer Voigt: "Die Spieler stehen natürlich unter Schock"

Laut der Neuen Presse wurden die beiden Insassen des Autos leicht verletzt, die Mannschaft sei mit dem Schrecken davon gekommen. "Die Spieler stehen natürlich unter Schock. Der Bus kommt heute noch in die Werkstatt. Wir werden dann versuchen, für die Rückreise aus Nürnberg einen anderen Bus zu organisieren", sagte Aue-Geschäftsführer Michael Voigt der Bild.

Aufmunternde Worte kamen derweil aus Nürnberg. "Wir hoffen, dass es allen Beteiligten gut geht und wir uns morgen alle wohlauf im Max-Morlock-Stadion gegenüberstehen", schrieb der Club bei Twitter.