1899 Hoffenheim offenbar vor Verpflichtung von WM-Stürmer Kasper Dolberg

1899 Hoffenheim ist sich offenbar mit Dänemarks Nationalspieler Kasper Dolberg über einen Wechsel einig, der 25-Jährige kommt aus Nizza.

WAS IST PASSIERT? 1899 Hoffenheim ist sich offenbar mit Stürmer Kasper Dolberg von OGC Nizza einig. Wie die Bild berichtet, soll der dänische Nationalspieler im Winter in die Bundesliga wechseln, die TSG soll sich für den 25-Jährigen zudem eine Kaufoption gesichert haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Eigentlich ist Dolberg, der in Nizza einen Vertrag bis 2024 besitzt, aktuell an den FC Sevilla nach Spanien ausgeliehen. Doch dort kommt der Offensivmann nur unzureichend zum Einsatz, weshalb die Leihe nun vorzeitig abgebrochen werden soll.

WIE GEHT ES WEITER? Gemäß des Berichts plant man in Hoffenheim, dass Dolberg, der mit Dänemark an der WM 2022 in Katar teilgenommen hat, bereits am 3. Januar mit den Kraichgauern ins Trainingslager nach Portugal an die Algarve fliegt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Sport-Boss Alexander Rosen gilt als Fan des großgewachsenen Stürmers und wollte ihn bereits 2019 verpflichten, doch Dolberg wechselte damals für über 20 Millionen Euro von Ajax aus Amsterdam nach Nizza.