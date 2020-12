1899 Hoffenheim gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Die TSG empfängt zum Abschluss des 10. Spieltags in der den . Die Partie wird um 20.30 Uhr in Sinsheim angepfiffen.

Die TSG hat einen schwachen Saisonstart erwischt, bei den Hoffenheimern macht sich die Doppelbelastung, bestehend aus der Bundesliga und der , bemerkbar. Während man sich in der Euro League bereits für die Zwischenrunde qualifiziert hat, steht man in der Bundesliga nur auf Platz 13. Der heutige Gegner Augsburg ist aktuell mit zwölf Punkten Achter.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1899 Hoffenheim gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

In dieser Saison haben der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte der Bundesliga inne und werden jedes Spiel live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Gleichzeitig bedeutet das, dass es die Bundesliga nicht im Free-TV zu sehen gibt, Ihr müsst also Sky und oder DAZN abonnieren, um die Spiele Eurer Lieblingsmannschaft live und in voller Länge sehen zu können.

