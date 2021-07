Am 1. Spieltag der 3. Liga empfängt 1860 München die Würzburger Kickers. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Bayerisches Derby am 1. Spieltag der 3. Liga! Der TSV 1860 München empfängt am heutigen Samstag, 24. Juli, die Würzburger Kickers. Das Spiel wird um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

Die Münchner Löwen verpassten in der vergangenen Saison als Vierter den Aufstieg in die 2. Bundesliga nur knapp. In dieser Saison greift 1860 erneut an, gehört zu den Favoriten auf den Aufstieg. Dazu zählen in der wieder ausgeglichen besetzten 3. Liga aber auch viele andere Teams, unter anderem der heutige Münchner Gegner aus Würzburg.

Es werde "wieder brutal", ergänzte der letztjährige Torschützenkönig Sascha Mölders. Der inzwischen 36 Jahre alte Torjäger ist 1860 München erhalten geblieben. Überhaupt kann Trainer Michael Köllner auf ein nahezu unverändertes Team setzen.

Ganz anders ist die Situation bei Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers. Dort stehen zwölf Neuzugängen 18 Abgänge gegenüber. Wie sich das Team von Trainer Torsten Ziegner in der Vorbereitung bereits gefunden hat, werden wir heute erfahren.

TSV 1860 München vs. Würzburger Kickers: Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem gibt es hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

1860 München gegen die Würzburger Kickers heute live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung 1860 München - Würzburger Kickers (im LIVE-TICKER von Goal) Wettbewerb 3. Liga, 1. Spieltag Datum Samstag, 24. Juli 2021 Anstoss 14 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße

1860 München vs. Würzburger Kickers live: So wird die 3. Liga heute übertragen

In der Saison 2021/22 werden alle Spiele der 3. Liga live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. MagentaSport zeigt wieder alle Spiele im Pay-TV und im kostenpflichtigen LIVE-STREAM.

Dazu kommen 86 Spiele, die von der ARD und den 3. Programmen live im Free-TV und im kostenlosen LIVE-STREAM gezeigt werden. Gehört 1860 München gegen die Würzburger Kickers zu diesen Spielen?

1860 München vs. Würzburger Kickers heute live: Übertragung im Free-TV

Die Antwort auf die zum Ende des vorangegangenen Abschnitts gestellte Frage lautet Ja!

Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt das bayerische Derby live im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 14 Uhr. Moderiert wird sie von Tom Meiler, Kommentator ist Florian Eckl.

1860 München vs. Würzburger Kickers heute live: Übertragung im Pay-TV

Um das Spiel heute live bei MagentaSport zu sehen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, bzw. schon abgeschlossen haben. Die Telekom hat sich auch in dieser Saison die Übertragungsrechte gesichert und zeigt wie bereits beschrieben alle Spiele der 3. Liga.

Ein Abo kostet für Telekom-Kunden 4,95 Euro im Monat. Nicht-Telekom-Kunden müssen etwas tiefer in die Tasche greifen: 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 16,95 Euro für ein Monatsabo.

Die Übertragung mit Moderator Kevin Gerwin und Kommentator Franz Büchner beginnt um 13.45 Uhr.

Zudem könnt Ihr Euch die Begegnung zwischen 1860 München und den Würzburger Kickers auch in der Konferenz ansehen. Dort wird zwischen den einzelnen Stadien hin- und hergeschaltet, die anderen Spiele am Samstag sind folgende:

Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg

TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig

Hallescher FC - SV Meppen

FSV Zwickau - Borussia Dortmund II

1860 München vs. FC Würzburger Kickers heute live: Die 3. Liga im LIVE-STREAM

Der BR bietet auf seiner Homepage einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Begegnung zwischen 1860 München und den Würzburger Kickers an.

Auch MagentaSport bietet einen LIVE-STREAM an. Die gelieferten Bilder sind identisch mit der TV-Übertragung: Das bedeutet, dass MagentaSport auch im LIVE-STREAM um 13.45 Uhr auf Sendung geht. Bei den Konditionen im Internet macht MagentaSport ebenfalls keinen Unterschied.

Mit der kostenlosen MagentaTV-App (Download im Play Store, Download im App Store) könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem Smart-TV, Handy oder Tablet ansehen.

1860 München vs. Würzburger Kickers heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von 1860 München:

Kretzschmar - Moll, Salger, Belkahia - Bär, Neudecker, Deichmann, Tallig, Steinhart - Biankadi, Mölders

Würzburg setzt auf folgende Aufstellung:

Bonmann - Waidner, Dietz, Schneider, Strohdiek - Heinrich, Perdedaj, Meisel, Kopacz, Herrmann - Breunig

1860 München vs. Würzburger Kickers: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr könnt 1860 München gegen die Würzburger Kickers heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann schaut in den kostenlosen und ausführlichen LIVE-TICKER von Goal. Bereits vor dem Anpfiff beginnen wir auf unserer Webseite mit den Vorberichten, anschließend halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen auf dem Laufenden.

Hier geht's zum LIVE-TICKER 1860 München vs. Würzburger Kickers!

1860 München vs. Würzburg heute live im TV und STREAM: Der Vorbericht zur 3. Liga

Es ist aber auch ein Kreuz mit dieser 3. Liga. Gerade erst hatten gewichtige Stimmen das einstige Prestigeprojekt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wieder mal als finanziell existenzbedrohende Falle für Traditionsvereine gebrandmarkt, da kam das Thema Corona mit Wucht zurück: Der DFB musste das für Freitag geplante Saison-Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg wegen der Quarantäne der Gäste absetzen.

Andreas Rettig hatte zuvor ein düsteres Szenario gezeichnet. "In ihrer derzeitigen Form produzieren wir in der 3. Liga quasi sehenden Auges Sozialfälle. Das beginnt bei den Spielern und geht weiter zu den Vereinen, von denen viele ja ständig mit einem Bein in der Insolvenz stehen", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Viktoria Köln.

Der langjährige Bundesliga-Manager mahnte dringend Änderungen der Strukturen an. Vor allem Zweitliga-Absteiger wie Braunschweig, Osnabrück und Würzburg sieht er in ihrer Existenz gefährdet. Die würden "in ein Loch fallen. Statt acht Millionen TV-Geld bekommen sie plötzlich nur noch eine Million. Ihre Kosten bleiben aber annähernd gleich", sagte Rettig dem WDR.

Dies könne ein Verein "vielleicht ein Jahr kompensieren, zwei oder drei Jahre lang aber nicht". Rettig ist deshalb nicht der erste, der "eine Anpassung der TV-Verträge" ins Gespräch bringt. Der DFB hat bereits eine Taskforce zur wirtschaftlichen Stabilität der Liga eingerichtet.

Derzeit ist es eine Liga mit viel Tradition und vielen großen Namen, aber eben auch vielen Problemen, die sich durch die Pandemie und fehlende Zuschauereinnahmen noch verschärften. Der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern entging in der vergangenen Saison einem Absturz nur durch eine "geplante Pleite". Der KFC Uerdingen, der zehn Millionen Euro Schulden anhäufte, musste Insolvenz anmelden und konnte schließlich die Lizenzauflagen nicht mehr erfüllen.

"Das Risiko, der Sonne zu nahe zu kommen und zu verbrennen, ist immens", sagte Stefan Krämer, letzte Saison Trainer beim KFC, am Donnerstag dem kicker. Man bräuchte "verantwortungsbewusste Leute, die gut mit Geld umgehen können und sich nicht zu sehr treiben lassen". Ob man denn unter diesen Umständen auch längerfristig in der 3. Liga glücklich werden könne? "Wenn man verrückt genug ist, na klar", meinte Krämer und lachte.

Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich die Klubs bewegen. Sie sind zum sportlichen Erfolg verdammt, um wirtschaftlich mittelfristig überleben zu können. In der Saison 2019/2020 lagen die Personalkosten pro Verein bei über vier Millionen Euro, im Schnitt ergab sich ein Minus von 1,6 Millionen.

Es sei bei den Klubs "noch nicht ganz angekommen, dass sie ihre Personalkosten herunterfahren müssten", sagte Manuel Hartmann, DFB-Abteilungsleiter Spielbetrieb Ligen und Wettbewerbe, bereits vor Monaten. Immerhin können die Drittligisten in dieser Spielzeit wieder mit Fans rechnen, so Hartmann: "14 von 20 Klubs haben bereits gemeldet, dass zu ihrem ersten Heimspiel Zuschauer zugelassen sind."

Die Liste der Aufstiegsaspiranten ist lang. "Es ist extrem schwer, einen Favoriten auszuwählen. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie ausgeglichen es zugeht", sagte etwa Osnabrücks Trainer Tim Danneberg. Es werde "wieder brutal", ergänzte der letztjährige Torschützenkönig Sascha Mölders von 1860 München.

Die Münchner Löwen, die den Aufstieg knapp verpassten, zählen erneut zu den Anwärtern - wie auch Osnabrück, Braunschweig, Würzburg, Kaiserslautern oder Wehen Wiesbaden.

1860 München vs. Würzburger Kickers heute live: Die Übertragungen im Überblick