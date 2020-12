1860 München vs. Waldhof Mannheim: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der 3. Liga heute live

Am Samstag spielt der TSV 1860 München gegen Waldhof Mannheim. Wie die Partie der 3. Liga übertragen wird erfahrt Ihr hier im Artikel.

Imfindet amdas Spielgegen Waldhof Mannheim statt.

muss punkten, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Mit 20 Punkten fehlen den Löwen aktuell sechs Punkte auf den Tabellenersten . Die Ausbeute an Punkten war in den letzten Spielen nicht besonders zufriedenstellend: in den vergangenen fünf Spielen konnte das Team von Trainer Michael Köllner keinen einzigen Sieg erzielen.

Waldhof Mannheim steht in der Tabelle zwar mit zwei Punkten hinter den Münchnern, konnte in den vergangenen Spielen jedoch mehr Punkte sammeln. Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage im letzten Spiel sind die Ausbeute der letzten fünf Spiele. Dabei gab es auch ein Ausrufezeichen gegen den 1. FC Saarbrücken mit einem 4:1-Sieg.

Wie Ihr das Spiel heute live sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel von Goal.

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live verfolgen: Das Spiel im Überblick

Spiel TSV 1860 München vs. Waldhof Mannheim Wettbewerb , 12. Spieltag Datum Samstag, 15. Dezember 2020 Anstoß 14.00 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live verfolgen: Die Übertragung der 3. Liga

Pay-TV, oder Pay-TV und Free-TV? Diese Frage stellen sich wohl viele Fans vor der Übertragung der Spiele in der 3. Liga. Das liegt daran, dass alle Spiele im Pay-TV bei Magenta Sport gezeigt werden, aber nur einige Partien zusätzlich im Free-TV.

Dieses Mal habt Ihr Glück, falls Ihr das Duell zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim kostenlos sehen möchtet. Welche Sender für die Übertragung zuständig sind, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

#Löwen-Trainer Michael #Köllner mahnt vor dem Heimspiel vs. @svw07 am Samstag, 14.03h, eine „starke Ergebnisorientierung“ an. „Das ist der nächste Schritt, den wir gehen müssen: Vorne die Chancen nutzen, hinten die Fehlerquote minimieren.“

Mehr: ▶https://t.co/Sa21oQ47Ka#M60SVW pic.twitter.com/Fxov4soQst — TSV 1860 München (@TSV1860) December 11, 2020

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live verfolgen: So wird das Spiel im Free-TV gezeigt

Das Duell der beiden Teams könnt Ihr heute auf gleich zwei Sendern der ARD verfolgen. Mit dem BR (Bayerische Rundfunk) und dem SWR (Südwestrundfunk) habt Ihr die Wahl zwischen zwei frei empfangbaren TV-Sendern.

Auf beiden Sendern seht Ihr das Spiel in voller Länge und von Anfang an. Im BR werden Euch Moderator Markus Othmer und Kommentator Philipp Eger während der Partie begleiten. Im SWR wird Euch Moderatorin Lea Wagner begleiten.

Übertragung im BR:

Beginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Markus Othmer

Markus Othmer Kommentator: Philipp Eger

Übertragung im SWR:

Beginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderatorin: Lea Wagner

Um das Spiel auf den beiden Sendern zu sehen, müsst Ihr nur Euren TV anschalten und die passenden Sender auswählen.

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live verfolgen: So wird das Spiel bei Magenta Sport gezeigt

Im Pay-TV wird das Spiel heute ebenfalls übertragen. So wie alle anderen Spiele der 3. Liga auch, könnt Ihr auf Magenta Sport die Partie live sehen. Außerdem habt Ihr hier auch die Option, alle Spiele des Spieltages in der Konferenz zu sehen.

Auf Magenta Sport beginnt die Übertragung bereits um 13.45 Uhr mit Vorberichten zum Aufeinandertreffen. Mit dabei sind Kommentator Franz Büchner und Moderator Sascha Bandermann.

Übertragung auf Magenta Sport:

Beginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Kommentator: Franz Büchner

Franz Büchner Moderator: Sascha Bandermann

Um das Spiel auf Magenta Sport zu sehen, benötigt Ihr ein Abonnement. Da Magenta Sport ein Dienst der Telekom ist, habt Ihr als Telekom-Kunde preisliche Vorteile. Das erste Jahr bekommt Ihr so kostenlos und zahlt danach 4,83 Euro im Jahresabo. Das Monatsabo bekommt Ihr für 9,70 Euro.

Ohne Telekom-Vertrag zahlt Ihr 9,70 Euro im Monat für das Jahresabo oder 16,53 Euro für das Monatsabo.

Mehr Informationen zu den Angeboten findet Ihr hier auf der Magenta-Sport-Seite.

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live verfolgen: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Sowohl die öffentliche-rechtlichen Sender als auch Magenta Sport zeigen die Begegnung auch im LIVE-STREAM. So könnt Ihr das Spiel auch ohne TV-Anschluss oder sogar von unterwegs aus verfolgen. In den nächsten beiden Abschnitten findet Ihr die Links zu den entsprechenden Seiten.

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live verfolgen: Der LIVE-STREAM von BR und SWR

Genauso wie im Free-TV seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM der öffentlich-rechtlichen Sender ebenfalls kostenlos. Ruft dazu einfach die Internetseiten auf oder nutzt zum Beispiel einen Amazon Fire TV Stick und die passende App.

Das Spiel könnt Ihr hier auf der BR-Seite live verfolgen oder hier im SWR-LIVE-STREAM.

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live verfolgen: Der LIVE-STREAM von Magenta Sport

Auch mit Magenta Sport könnt Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen. Einzelspiel oder Konferenz könnt Ihr auf der Webseite oder per App auf Smartphone oder Tablet ohne Abstriche genießen.

Den LIVE-STREAM zum Spiel findet Ihr unter diesem Link. Allerdings müsst Ihr auch für den LIVE-STREAM eines der oben aufgezählten Abonnements abgeschlossen haben.

Quelle: imago images / osnapix

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live verfolgen: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen oder möchtet noch einige Zusatzinfos haben? Mit dem LIVE-TICKER von Goal werdet Ihr über alle Tore informiert und verpasst keine Auswechslung oder Karte.

Den LIVE-TICKER zur Partie 1860 München vs. Waldhof Mannheim findet Ihr hier.

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live verfolgen: Die Aufstellungen

Sobald bekannt ist, wer heute auflaufen wird, findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften.