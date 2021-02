TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Derby in der 3. Liga: 1860 München empfängt Unterhaching. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 26. Spieltag der 3. Liga steigt das Derby zwischen 1860 München und der SpVgg Unterhaching. Die Partie wird heute Abend um 19 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

In wenigen Ligen ist das Aufstiegsrennen so spannend wie in der 3. Liga. Vor wenigen Spieltagen war 1860 noch Zweiter, inzwischen sind die Löwen bis auf Platz sechs abgerutscht. Nach 24 Spielen stehen 38 Punkte auf dem Konto - die Chancen auf eine Rückkehr in die 2. Bundesliga sind natürlich noch gegeben. Ganz anders sieht das beim Gast aus Unterhaching aus. Die SpVgg spielt eine Katastrophensaison und steht aktuell auf einem Abstiegsplatz. Kann 1860 den Anschluss an die Spitze halten? Oder gelingt Unterhaching ein Befreiungsschlag?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga (26. Spieltag)

: 3. Liga (26. Spieltag) Datum : Freitag, 26. Februar 2021

: Freitag, 26. Februar 2021 Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort : München

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Das Münchner Derby wird heute live und über die volle Distanz im TV und LIVE-STREAM übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport besitzen in dieser Saison die Übertragungsrechte. Jedes einzelne Spiel der 3. Liga wird live gezeigt. Die Öffentlich-Rechtlichen dürfen insgesamt 86 Drittligaspiele übertragen - auf Magenta gibt es jede Partie zu sehen.

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im Pay-TV

Vorab die schlechte Nachricht: Das Derby wird heute Abend leider nicht im Free-TV laufen, die Öffentlich-Rechtlichen haben keine Übertragungsrechte erhalten. Die gute Nachricht: Magenta zeigt 1860 gegen Unterhaching live und über die vollen 90 Minuten im Pay-TV. Ab 18.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Sascha Bandermann aus München. Das Spiel wird von Franz Büchner kommentiert und vom Experten Martin Lanig analysiert. Was genau Magenta ist und wie viel ein Abonnement kostet, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im Pay-TV: Magenta

Magenta ist der Pay-TV-Sender der Telekom, der vor allem dafür bekannt ist, die 3. Liga und Basketball live zu übertragen. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis, danach kostet Magenta 4,95 Euro im Monat. Als Nicht-Telekom-Kunde könnt Ihr trotzdem die 3. Liga schauen, allerdings kostet das Abonnement hier schon satte 16,95 Euro im Monat. Alle weiteren Infos zu Magenta gibt es unter diesem Link.

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Falls Ihr keinen Telekom-Receiver besitzt oder gerade unterwegs seid, dann könnt Ihr 1860 gegen Unterhaching auch im LIVE-STREAM verfolgen! Der Stream ist ebenso kostenpflichtig wie die TV-Übertragung Magentas. Da dieser Stream der einzig legale im Internet ist, gibt es keine kostenlose Alternative. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal

Goal stellt Euch heute Abend zur 3. Liga einen Ergebnisticker zur Verfügung. Wer zudem mehr über die 3. Liga und die anderen Topligen des Weltfußballs erfahren möchte, der sollte hier klicken und sich auf die Webseite von Goal weiterleiten lassen. Dort findet Ihr alle Ergebnisse und die Tabelle der 3. Liga.



TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1860 München bisher 19 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Unterhaching 8 Siege 5 6 Remis 6 29 Tore 29 5,68 Mio. Euro Marktwert 5,2 Mio. Euro Richard Neudecker (475 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Christoph Greger (275 Tsd. Euro)

TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick