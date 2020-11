1860 München vs. Türkgücü München: TV, LIVE-STREAM und Co. - alles zur Übertragung der 3. Liga heute

In München findet das erste Derby zwischen 1860 München und Türkgücü statt. Wo und wie Ihr das Spiel sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

TSV 1860 München gegen Türkgücü München . Anstoß ist am Samstag um 14.00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

steht noch weit oben in der 3. Liga , doch die letzten Spiele waren eher durwachsen. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Begegnungen treffen auf zwei Unentschieden und zwei Niederlagen . Dennoch sind die Löwen noch auf fünf Punkte an Spitzenreiter Saarbrücken dran. Im Spiel gegen den Stadtrivalen kann Sechzig also wieder in die Spur finden.

Türkgücü ist der Newcomer der Liga . Die erste Saison in der läuft bisher zufriedenstellend für die Münchner. Auf 1860 fehlen nur zwei Punkte und auch die Formkurve der letzten Spiele lässt sich sehen. Drei der letzten fünf Partien konnten gewonnen werden, nur gegen den FC Ingolstadt und Spitzenreiter Saarbrücken musste ein Unentschieden reichen.

Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams geht es um wichtige Punkte und den Anschluss an die Tabellenspitze.

Mehr Teams

Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet Ihr in diesem Artikel.

1860 München gegen Türkgücü heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Spiel TSV 1860 München vs. Türkgücü München Wettbewerb 3. Liga, 13. Spieltag Datum Samstag, 28. November 2020 Anstoß 14.00 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München

1860 München gegen Türkgücü heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Öffentlich-rechtlich oder Pay-TV? Vor dieser Frage stehen die meisten Fans, wenn sie sich für die Spiele der 3. Liga interessieren. Das liegt daran, dass die Rechte an der Übertragung zum einen bei der ARD liegen und zum anderen bei Magenta Sport , dem Pay-TV-Angebot der Telekom .

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Dieses Mal können sich alle Fans ohne Pay-TV freuen, denn das Spiel 1860 München vs. Türkgücü wird auch im Free-TV gezeigt. Wo das Spiel übertragen wird, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten ausführlich.

1860 München gegen Türkgücü heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im BR

Das Münchner Derby können alle Fans heute kostenlos im TV sehen. Möglich ist das auf dem Sender BR (Bayerischer Rundfunk) , der zum öffentlich-rechtlichen Programm der ARD gehört. Hier beginnt die Übertragung pünktlich zum Anstoß um 14.00 Uhr .

Art der Übertragung: Free-TV

Free-TV Sender: BR (Bayerischer Rundfunk)

BR (Bayerischer Rundfunk) Übertragungsbeginn: 14.00 Uhr

Um das Spiel zu sehen, müsst Ihr keine Voraussetzungen erfüllen, sondern könnt das Programm ganz einfach im regulären TV-Programm einschalten und loslegen.

1860 München gegen Türkgücü heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf Magenta Sport

Ihr möchtet nicht nur das Spiel heute sehen, sondern alle Spiele der 3. Liga ? Dann bietet sich ein Magenta-Sport-Abonnement an. Denn Magenta besitzt alle Rechte an der 3. Liga .

Hier beginnt die Übertragung bereits um 13.45 Uhr mit den Vorberichten zur Partie. Zur Seite werden Euch Kommentator Alexander Klich und Moderator Sascha Bandermann stehen und Euch mit allen wichtigen Details zum Duell versorgen.

Art der Übertragung: Pay-TV

Pay-TV Sender: Magenta Sport

Magenta Sport Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Kommentator: Alexander Klich

Alexander Klich Moderator: Sascha Bandermann

Möchtet Ihr das Spiel auf Magenta Sport sehen , dann benötigt Ihr ein Abonnement . Unterschieden wird hier zwischen Telekom-Kunden und Nicht-Telekom-Kunden . Besitzt Ihr bereits einen Vertrag bei der Telekom , ist das erste Jahr kostenlos für Euch. Anschließend geht es ab 4,83 Euro im Monat weiter. Ohne Telekom-Vertrag sind mindestens 9,70 Euro im Monat für das Jahresabo fällig.

Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten findet Ihr hier .

1860 München gegen Türkgücü heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga im Internet

Egal für welchen Anbieter Ihr Euch entscheidet, beide bieten auch einen LIVE-STREAM an. So könnt Ihr das Spiel 1860 München vs. Türkgücü München auch einfach über das Internet verfolgen und alle damit einhergehnden Vorteile nutzen. So seid Ihr zum Beispiel ungebunden und könnt das Duell auch von unterwegs aus verfolgen.

1860 München gegen Türkgücü heute live im TV und LIVE-STREAM: Der kostenlose LIVE-STREAM des BR

Genauso wie die Übertragung im TV, ist auch der LIVE-STREAM des BR kostenlos abrufbar. Das geht mit PC und Laptop auf der BR-Internetseite . Aber auch auf dem Smartphone per App könnt Ihr dabei sein. Geräte wie der Amazon Fire TV Stick werden ebenfalls unterstützt.

Im LIVE-STREAM seht Ihr das identische Programm zur Übertragung im TV.

1860 München gegen Türkgücü heute: Der LIVE-STREAM von Magenta Sport

Auch Magenta Sport stellt die Inhalte per LIVE-STREAM zur Verfügung. Damit seid Ihr flexibel und ortsungebunden. Wie im TV-Programm seht Ihr das Spiel ab 13.45 Uhr mit den Vorberichten.

Zum LIVE-STREAM auf der Magenta-Sport-Webseite geht es hier entlang.

Quelle: imago images / Plusphoto

1860 München gegen Türkgücü: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Spiel heute nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr trotzdem immer auf dem Laufenden. Ihr verpasst kein Tor, keine Karte und erhaltet zusätzlich noch andere spannende Informationen zum Spielgeschehen.

Zum LIVE-TICKER auf der Goal-Homepage geht es hier entlang.

1860 München gegen Türkgücü heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

So spielt 1860 München:

Hiller - Willsch, Moll, Salger, Steinhart - Wein, Greilinger, Neudecker, Dressel - Mölders, Lex

Die Startelf von Türkgücü:

Vollath - Kusic, Sorge, Berzel, Stangl - Erhardt, Kirsch, Sararer, Fischer - Bouziane, Sliskovic