In der 3. Liga kommt es heute zum Derby 1860 München vs.Türkgücü München. Goal begleitet die Partie am Samstagnachmittag im LIVE-TICKER.

1860 München hat am 3. Spieltag der 3. Liga heute Türkgücü München zum Stadtderby zu Gast. Der Anstoß im Stadion an der Grünwalder Straße ertönt am Samstag um 14 Uhr.

1860 hat einen guten Start in die neue Saison hingelegt. Einem 1:0 gegen Absteiger Würzburg zum Auftakt folgte ein achtbares 0:0 bei Wehen Wiesbaden. Zudem sorgten die Löwen in der 1. Runde des DFB-Pokals für eine kleine Überraschung, indem sie Zweitligist Darmstadt 98 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb kegelten.

Türkgücü war ebenfalls im Pokal am Start, unterlag dabei Bundesligist Union Berlin nur knapp mit 0:1. In der Liga gab es für die Münchener bis dato zwei Unentschieden: Zunächst holte man in Verl ein 0:0, dann gab es zuhause ein 2:2 gegen Halle.

1860 München vs. Türkgücü München: Das Derby aus der 3. Liga gibt es hier bei Goal heute im LIVE-TICKER! Bleibt in diesem Artikel am Ball und verpasst keine wichtige Szene aus Giesing. Ihr wollt das Spiel lieber live im Free-TV oder kostenlos im LIVE-STREAM sehen? Dann findet Ihr HIER alle Informationen zur Übertragung.

1860 München vs. Türkgücü München live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

1860 München - Türkgücü München Anpfiff: 14 Uhr Tore - Aufstellung 1860 Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll, Dressel - Biankadi, Lex - Bär, Mölders Aufstellung Türkgücü Vollath - Rieder, Mavraj, Chato - Kuhn, Irving, Kusic, Römling - Sararer, Vrenezi, Hottmann Gelbe Karten -

Vor Beginn | In der abgelaufenen Saison siegten die Löwen im Rückspiel mit 2:0 beim heutigen Gegner. Allerdings hielt Türkgücü besser dagegen, wenn sie als Auswärtsteam antraten. In der Liga holten sie so ein Unentschieden und siegten darüber hinaus im Bayerischen Pokal.

Vor Beginn | Dagegen wechselt Petr Ruman im Vergleich zum knappen 0:1 gegen Union auf drei Positionen. Sebastian Hertner und Philip Türpitz sitzen auf der Bank, während Marco Kehl-Gómez nicht im Aufgebot steht. Dafür beginnen Moritz Römling, Eric Hottmann und Filip Kusic

Vor Beginn | Gegen den SV Darmstadt spielten die Löwen einen guten Ball, weshalb Trainer Michael Köllner im Vergleich zum DFB-Pokal keinen Grund für Veränderungen sieht. Sogar die Bank empfängt exakt dieselben Spieler. Dafür kamen Ersatz- und Jugendspieler im Bayerischen Pokal zum Einsatz.

Vor Beginn | Türkgücü München ist in diesem zweiten Drittligajahr ebenfalls noch ungeschlagen, teilte sich aber sowohl gegen den SC Verl als auch gegen den Halleschen FC die Punkte, womit sie im Mittelfeld stehen. Im DFB-Pokal schrammten die Münchner nur knapp am erneuten Unentschieden vorbei, scheiterten letztlich jedoch mit 0:1 an Union Berlin. Ein klares 7:0 im Bayerischen Pokal gegen Pfaffenhofen schaffte etwas Wiedergutmachung.

Vor Beginn | Zwei Pokalspiele liegen zwischen dem letzten Ligaspiel und dem heutigen Spieltag. Im bayerischen Pokal erfüllte 1860 gegen den SV Birkenfeld knapp die Pflicht. Fünf Tage vorher erreichten sie gegen Zweitligist Darmstadt 98 überraschend im Elfmeterschießen die zweite Runde. Damit bestätigten sie den zufriedenstellenden Ligastart mit einem Tor, einem Sieg und vier Punkten.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 3. Spieltages zwischen 1860 München und Türkgücü München.

1860 vs. Türkgücü München heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von 1860:

Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll, Dressel - Biankadi, Lex - Bär, Mölders

Türkgücü setzt auf folgende Aufstellung:

Vollath - Rieder, Mavraj, Chato - Kuhn, Irving, Kusic, Römling - Sararer, Vrenezi, Hottmann

1860 München vs. Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

1860 vs. Türkgücü heute ... live im TV BR / Magenta Sport im LIVE-STREAM br.de / Magenta Sport im LIVE-TICKER Goal

1860 München vs. Türkgücü München heute im LIVE-TICKER: Das Derby in der 3. Liga im Überblick