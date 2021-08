München-Derby in der 3. Liga: 1860 empfängt Türkgücü. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der TSV 1860 München empfängt Türkgücü München. Die Partie wird um 14 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

Derby-Time in München! Nachdem der FC Bayern II und die SpVgg Unterhaching in der vergangenen Saison abgestiegen sind, ist 1860 gegen Türkgücü das einzig verbliebene München-Derby. Die Löwen werden leicht favorisiert in die Partie gehen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1860 München vs. Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1860 München vs. Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die 3. Liga am Samstag

Wettbewerb : 3. Liga (3. Spieltag)

: 3. Liga (3. Spieltag) Datum : Samstag, 14. August 2021

: Samstag, 14. August 2021 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort: München-Giesing

1860 München vs. Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Alle Fans der 3. Liga dürfen sich freuen: Jedes Spiel Eurer Lieblingsmannschaft wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Pay-TV-Sender Magenta und die dritten Programme der ARD werden die Partien zeigen. Die Sender der ARD haben allerdings nicht für alle Spiele Übertragungsrechte erhalten.

Nach dem Sieg gegen @sv98 sind die Löwen weiter im @DFB_Pokal dabei. Die Auslosung wurde nochmals vorverlegt und wird nun am 29. August 18:30 Uhr in der @sportschau stattfinden. Spieltermin ist der 26. oder 27. Oktober 2021.#tsv1860 #EinTeamEinWeg #GemeinsamFürSechzig pic.twitter.com/NB6nNif7fE — TSV 1860 München (@TSV1860) August 9, 2021

1860 München vs. Türkgücü München heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Es gibt gute Nachrichten, denn das Derby wird heute live im Free-TV übertragen! Der Bayerische Rundfunk (BR) wird 1860 München gegen Türkgücü ab 14 Uhr im Programm haben. Das Spiel werdet Ihr über die vollen 90 Minuten verfolgen können.

1860 München vs. Türkgücü München heute live im Pay-TV

1860 gegen Türkgücü wird heute auch live von MagentaSport im Pay-TV übertragen. Magenta geht ab 13.45 Uhr auf Sendung. Was genau Magenta ist und wie viel ein Abonnement kostet, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

1860 München vs. Türkgücü München heute live im Pay-TV: Magenta

Um Magenta empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis, danach kostet Magenta 4,95 Euro im Monat. Als Nicht-Telekom-Kunde müsst Ihr nicht auf die 3. Liga verzichten, allerdings deutlich mehr an Gebühren zahlen: Hier kostet Magenta 16,95 Euro im Monat.

1860 München vs. Türkgücü München: Die 3. Liga heute kostenlos im LIVE-STREAM

Die 3. Liga könnt Ihr auch ganz bequem und kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen. Parallel zur TV-Übertragung wird der BR die Partie auch streamen. Klickt hier, um Euch direkt zur Webseite des BR weiterleiten zu lassen.

1860 München vs. Türkgücü München heute im LIVE-STREAM: Magenta

Wer gerade unterwegs ist, der kann den LIVE-STREAM von Magenta einschalten und das Spiel online verfolgen. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream, der genauso viel kostet wie die Fernsehsendung.

1860 München vs. Türkgücü München heute im LIVE-STREAM: Onefootball

Zur neuen Saison ist mit Onefootball eine weitere Streamingmöglichkeit für die 3. Liga hinzugekommen. Für das heutige Spiel macht diese Variante nicht so viel Sinn, aber generell sei Euch gesagt, dass Ihr die 3. Liga künftig auch als Einzelspiel via Onefootball verfolgen könnt. Für 2,99 Euro erhaltet Ihr den Zugang zum Stream.

1860 München vs. Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung vo 1860:

Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll, Dressel - Biankadi, Lex - Bär, Mölders

1860 läuft mit exakt der gleichen Startelf auf wie beim überraschenden Weiterkommen im DFB-Pokal letzten Freitag gegen Zweitligist Darmstadt.

Türkgücü setzt auf folgende Aufstellung:

Vollath - Rieder, Mavraj, Chato - Kuhn, Irving, Kusic, Römling - Sararer, Vrenezi, Hottmann

Bei Türkgücü gibt es derweil drei Wechsel im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Union Berlin im DFB-Pokal. Für Kehl-Gomez, Hertner und Türpitz rücken Kusic, Römling und Hottmann neu in die Startelf.

1860 München vs. Türkgücü München: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer mehr über die 3. Liga und die anderen Topligen des Weltfußballs erfahren möchte, der sollte hier klicken und sich zur 3. Liga weiterleiten lassen. Dort findet Ihr alle Ergebnisse und die Tabelle der 3. Liga.

1860 München vs. Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1860 München bisher 3 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Türkgücü München 1 Siege 1 1 Remis 1 4 Tore 3 6,45 Mio. Euro Marktwert 6,20 Mio. Euro Richard Neudecker (475 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Andy Irving (500 Tsd. Euro)

1860 München vs. Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick