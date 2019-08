1860 München vs. SV Meppen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga trifft 1860 München auf den SV Meppen. Goal verrät Euch, wie Ihr das Duell live im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt.

3. Liga, 5. Spieltag: Der TSV 1860 München empfängt den SV Meppen. Das Duell steigt am Samstagnachmittag um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße.

oder der SV Meppen? Wer gewinnt das Duell der beiden punkt- und torgleichen Mannschaften? Sowohl 1860 als auch Meppen sind überschaubar in die Saison gestartet. Nach fünf Partien haben beide Teams lediglich vier Zähler auf dem Konto und teilen sich dementsprechend den 15. Tabellenplatz.

Während die Löwen am vergangenen Spieltag eine derbe 0:4-Pleite gegen Waldhof Mannheim hinnehmen mussten, verlor der SV Meppen vor heimischem Publikum mit 1:3 gegen den 1. FC Magdeburg.

1860 München vs. SV Meppen - Wer entscheidet das Duell für sich? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie der heute Nachmittag live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos rund um die Begegnung und informieren Euch über unseren LIVE-TICKER.

1860 München vs. SV Meppen: Das Duell der 3. Liga im Überblick

1860 München vs. SV Meppen heute live im TV verfolgen - welcher Sender überträgt die Partie?

Samstagnachmittag, 14 Uhr. Die beste Zeit, um das Wochenende mit 90 Minuten Fußball einzuleiten. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, welche Sender das Duell zwischen 1860 München und dem SV Meppen heute live im TV übertragen. Drei Möglichkeiten stehen Euch zur Auswahl. Alle drei stellen wir Euch nun der Reihe nach vor.

Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. SV Meppen heute im Free-TV - BR und NDR?

Fußball der 3. Liga live im Free-TV - Geht das? Ja, auf jeden Fall. Die ARD überträgt in ihren Dritten Programmen regelmäßig ausgewählte Spiele der Liga live im Free-TV. Das Duell zwischen 1860 München und dem SV Meppen gehört am Samstagnachmittag zu den Auserwählten. Gleich zwei Sender zeigen die Partie live und in voller Länge.

Der Bayrische Rundfunk sendet am Nachmittag live aus dem Stadion an der Grünwalder Straße. Das Duell 1860 München vs. SV Meppen überträgt der BR live im Free-TV. Die Übertragung beginnt pünktlich mit dem Anpfiff um 14 Uhr. Im BR begrüßt Euch folgendes Duo:

Auch der Norddeutsche Rundfunk bringt Euch am Samstagnachmittag das Duell aus der bayrischen Landeshauptstadt auf Euer TV-Gerät. Der NDR zeigt 1860 München vs. SV Meppen ebenfalls live im Free-TV. Auch hier beginnt die Übertragung pünktlich mit dem Anpfiff, der um 14 Uhr erfolgen wird. Im NDR begleitet Euch folgendes Duo:

MagentaSport zeigt / überträgt 1860 München vs. SV Meppen heute live im TV

Alle Spiele der 3. Liga live im Einzelspiel und in der Konferenz - MagentaSport macht's möglich. Der hauseigene Sportsender der Telekom überträgt alle 380 Partien der 3. Liga live im TV. Somit läuft auch 1860 München vs. SV Meppen live im TV bei MagentaSport.

Bereits um 13.45 Uhr beginnt der Sender mit der Vorberichterstattung. Rollt im Stadion an der Grünwalder Straße der Ball, seid Ihr bei MagentaSport live dabei. Das Duell zwischen 1860 München und dem SV Meppen begleiten für Euch folgende zwei Reporter:

Es bleibt Euch überlassen, ob Ihr 1860 München vs. SV Meppen live im Einzelspiel oder in der Konferenz mit allen anderen Partien am Samstagnachmittag schaut.

MagentaSport ist allerdings nur für Telekom-Kunde kostenlos. Seid Ihr bei der Telekom unter Vertrag bekommt Ihr die ersten zwölf Monate gratis. Im Anschluss kostet das Abonnement bei MagentaSport 4,95 Euro monatlich. Nicht-Kunden der Telekom zahlen von Anfang an monatlich 9,95 Euro im Jahresabo.

Das Monatsabo für alle Nicht-Kunden kostet monatlich 16,95 Euro und lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Für mehr Informationen zu Preisen, Angeboten und Laufzeiten schaut am besten auf der Website von MagentaSport vorbei.

1860 München vs. SV Meppen heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Neben den drei TV-Übertragungen habt Ihr die Möglichkeit, das Duell zwischen 1860 München und dem SV Meppen in verschiedenen LIVE-STREAMS zu verfolgen. Drei Optionen stellen wir Euch in den folgenden Zeilen vor.

BR und NDR zeigen 1860 München vs. SV Meppen heute im kostenlosen LIVE-STREAM

Wie schon bei der TV-Übertragung sind die Dritten Programme der ARD die kostenlose Option, wenn Ihr am Samstagnachmittag das Duell im Stadion an der Grünwalder Straße sehen wollt. Sowohl der BR als auch der NDR übertragen 1860 München vs. SV Meppen kostenlos im LIVE-STREAM.

Hier geht's zum LIVE-STREAM des Bayrischen Rundfunk:

Hier geht's zum LIVE-STREAM des Norddeutschen Rundfunk:

Beide LIVE-STREAMS sind kostenlos und beginnen analog zur TV-Übertragung pünktlich mit dem Anpfiff. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

MagentaSport.de zeigt / überträgt 1860 München heute im LIVE-STREAM

Alle 380 Spiele der 3. Liga live im TV. Alle 380 Spiele der 3. Liga im LIVE-STREAM. Auch in puncto LIVE-STREAM seid Ihr bei MagentaSport an der richtigen Adresse. Der hauseigene Sender der Telekom überträgt 1860 München vs. SV Meppen im LIVE-STREAM auf www.magentasport.de.

Hier geht's zum LIVE-STREAM von MagentaSport:

Der LIVE-STREAM von MagentaSport startet ebenfalls um 13.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Möglichkeit, zwischen Einzelspiel und Konferenzschaltung zu wählen, bleibt bestehen. Ein Abonnement bei MagentaSport ist allerdings auch hier erforderlich. Für mehr Informationen schaut Ihr am besten im obigen Abschnitt oder auf der Website von MagentaSport vorbei.

1860 München vs. SV Meppen heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt das Spiel live im TV verpasst? Auch im LIVE-STREAM konntet Ihr die 3. Liga nicht sehen? Dann aufgepasst! Wir haben die perfekte Alternative für Euch: Unseren LIVE-TICKER von Goal zu 1860 München vs. SV Meppen.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten Partie stets auf Ballhöhe. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch mit allen relevanten Informationen rund um das Spielgeschehen im Stadion an der Grünwalder Straße.

Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unsere LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Diese steht für Euch in den folgenden Portalen zum Download bereit:

1860 München vs. SV Meppen: Die Aufstellungen

Wer steht für den TSV 1860 München in der Startformation? Mit welcher Aufstellung geht der SV Meppen in die Partie der 3. Liga? Wenn beide Teams ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

1860 München vs. SV Meppen: Die Bilanz

1860 München (wettbewerbsübergreifend 4 Duelle) SV Meppen 2 Siege 2 0 Remis 0 2 Niederlagen 2 3 Erzielte Tore 3

Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. SV Meppen? Die Übertragung der 3. Liga in der Übersicht