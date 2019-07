1860 München vs. Preußen Münster: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - so wird die 3. Liga übertragen

Im ersten Saisonspiel der 3. Liga trifft der TSV 1860 München auf Preußen Münster. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Startschuss für die 3. Liga. Bereits heute geht der Kampf um Auf- und Abstieg wieder los - und den Beginn markiert das Duell zwischen zwei Traditionsvereinen: 1860 München gegen Preußen Münster. Die Partie im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München wird um 19 Uhr angepfiffen.

Die letzte Saison in der beendeten beide Klubs im gesicherten Mittelfeld; Preußen Münster wurde Achter, die Münchner Löwen schlossen die Spielzeit 2018/19 mit dem zwölften Platz ab. Viele Tore durften die Fans in der letzten Saison bei diesem Duell nicht erwarten. Das Hinspiel in Münster im November endet mit einem torlosen Unentschieden. Im Rückspiel feierte Preußen Münster einen 1:0-Auswärtssieg im Münchner Stadtteil Giesing.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung des Duells gegen Preußen Münster live im TV und LIVE-STREAM. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells.

1860 München vs. Preußen Münster: Das Duell im Überblick

Duell TSV 1860 München - Preußen Münster Datum 19. Juli 2019 || 19 Uhr Ort Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer 15.000 Plätze

1860 München vs. Preußen Münster live im TV sehen: Geht das?

Alle Fans der Münchner Löwen und von Preußen Münster, die das Duell heute nicht live im Stadion, sondern gemütlich vor dem Fernseher verfolgen wollen, müssen eines wissen: Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Keiner der etablierten Fernsehsender besitzt die Übertragungsrechte für dieses Duell.

Wer also das Aufeinandertreffen des TSV 1860 und Preußen sehen will, muss auf das Sat-Signal von Magenta Sport setzen und den Sender abonniert haben. Alle Infos dazu liefert die Telekom auf einer separaten Homepage.

Normalerweise sind Bewegtbilder aus der 3. Liga in der ARD und bei den Dritten Programmen zu sehen - an Samstagen und dort auch nur zu ausgewählten Partien. 1860 München gegen Preußen Münster am Freitag gehört nicht dazu.

Am 1. Spieltag werden aus der 3. Liga folgende Duelle live im Free-TV übertragen:

Hansa Rostock - FC Viktoria Köln - live im MDR und NDR

- live im MDR und NDR 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig - live in der ARD

- live in der ARD - SpVgg Unterhaching - live im BR

Das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine kann also nicht im TV, dafür aber im LIVE-STREAM angeschaut werden. Wie genau das funktioniert, bekommt Ihr im folgenden Abschnitt genaustens erklärt.

1860 München vs. Preußen Münster im LIVE-STREAM sehen

Wer sich das das Aufeinandertreffen von 1860 München und Preußen Münster am Freitagabend im LIVE-STREAM sehen will, hat eine Option. Welche das ist, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Das Eröffnungsspiel der 3. Liga läuft im Stream ausschließlich bei Magenta Sport. LIVE-STREAM von Magenta Sport. Dort werden in alle 380 Spiele der 3. Liga übertragen - ganz egal, an welchem Tag sie stattfinden. Ab der aktuellen Saison gibt es zudem an jedem Spieltag eine extra Konferenz, wie man sie bereits aus der oder der kennt.

Die Übertragung aus München beginnt ab 18.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor Beginn der Partie.

1860 München vs. Preußen Münster im LIVE-STREAM bei Magenta Sport - so geht's

Wer den Telekom-Stream live im Internet sehen will, braucht nichts weiter als einen gültigen Zugang zu Magenta Sport. Ein Abo beim Streaminganbieter kostet monatlich 9,95 Euro.

Magenta Sport bietet nicht nur die dritthöchste deutsche Spielklasse im LIVE-STREAM an, sondern auch noch viele weitere Sportarten und Wettbewerbe. So kann man dort zum Beispiel auch die Basketball-Bundesliga, die DEL (Deutsche Eishockey-Liga), die Bundesliga der Frauen und vieles mehr sehen.

Ein kleines Schmankerl gibt es für alle, die bereits in irgendeiner Art und Weise Kunde bei der Telekom sind: Für diejenigen gibt es noch diverse Kanäle des Pay-TV-Senders Sky dazu. Hier gibt es eine Übersicht über die Pakete.

Sobald die Aufstellung veröffentlicht wird, was rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie der Fall sein wird, bekommt Ihr hier die jeweiligen Startformationen serviert.

1860 München vs. Preußen Münster: Die Bilanz

TSV 1860 München (bislang wettbewerbsübergreifend 4 Duelle) Preußen Münster 1 Siege 1 2 Unentschieden 2 1 Niederlagen 1 3 Tore 2

1860 München vs. Preußen Münster live im Ticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, das Duell zwischen dem TSV 1860 München und Preußen Münster am 1. Spieltag der 3. Liga live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen, muss trotzdem nicht verzagen: Die Lösung ist ein LIVE-TICKER, den Ihr hier auf Goal kostenlos bekommt.

Der Tickerer serviert Euch alle wichtigen Szenen ausführlich beschrieben, sodass Ihr genau nachvollziehen könnt, wie das Duell in München läuft.

Ab circa 20 Minuten vor Beginn der Partie werdet Ihr zudem mit einer Vorberichterstattung versorgt. Wichtige Events wie Tore, Wechsel, Gelbe oder Rote Karten bekommt Ihr zudem beinahe in Echtzeit serviert. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER der Partie 1860 München vs. Preußen Münster.

Nicht nur 1860 München vs. Preußen Münster: Der 1. Spieltag der 3. Liga im Überblick