1860 München gegen MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

8. Spieltag in der 3. Liga: 1860 München empfängt den MSV Duisburg. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Spitzenspiel in der : trifft auf den . Die Partie wird heute um 14 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

Eigentlich wurden die Gäste als Topfavorit auf den Aufstieg in die 2. gehandelt, doch die schlechte Form der letzten Monate hält an. Das Team von Trainer Thorsten Lieberknecht ist aktuell 17., hat aber noch zwei ausstehende Nachholspiele in der Hinterhand. Gegen den Tabellenführer aus Giesing muss heute etwas Zählbares für die Zebras rausspringen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1860 München gegen MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese verfügbar sind.

1860 München gegen MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die 3. Liga

Wettbewerb : 3. Liga (8. Spieltag)

: 3. Liga (8. Spieltag) Datum : Samstag, 31. Oktober 2020

: Samstag, 31. Oktober 2020 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort: München

Gute Nachricht für alle Fans der 3. Liga: Jede Partie des Wettbewerbs wird live übertragen! Möglich machen das die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport. Während die ARD nur insgesamt 86 Spiele pro Saison zeigen darf, überträgt Magenta jedes Match live.

1860 München gegen MSV Duisburg heute live im Free-TV: Der BR überträgt die 3. Liga

1860 München gegen Duisburg wird heute im Free-TV übertragen! Über den Bayerischen Rundfunk (BR) könnt Ihr die Partie kostenlos sehen. Der BR ist für jeden von Euch frei empfänglich und in der Regel bei den dritten Programmen in der Senderliste zu finden. Ab kurz vor 14 Uhr beginnt die Übertragung der 3. Liga, Euer Kommentator ist Florian Eckl.

1860 München gegen MSV Duisburg heute live im Pay-TV

Magenta wird die Partie wie gewohnt im Bezahlfernsehen übertragen. Der Sender der Telekom geht ab 13.45 Uhr auf Sendung und zeigt das Spiel entweder über die vollen 90 Minuten im Einzelspiel oder in der Konferenz. Das Einzelspiel wird von Sascha Bandermann moderiert und von Franz Büchner kommentiert.

Die Konferenz wird wie immer von Martin Piller und Alexander Klich begleitet. Um Magenta empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen.

1860 München gegen MSV Duisburg heute live im Pay-TV: Alle Infos zu Magenta Sport

Magenta ist für Kunden der Telekom im ersten Jahr des Abonnements kostenlos. Danach fallen monatliche Gebühren in Höhe von 4,95 Euro an. Wer kein Kunde der Telekom ist, muss tiefer in die Tasche greifen: Hier kostet Magenta 16,95 Euro monatlich.

1860 München gegen MSV Duisburg heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Das Topspiel wird es auch im kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen geben. Parallel zur TV-Übertragung streamt der BR die Partie live im Internet. Hier gibt’s den Link, der Euch direkt zum Stream führt.

1860 München gegen MSV Duisburg: Der LIVE-STREAM auf Magenta

Auch Magenta zeigt die Partie im LIVE-STREAM. Dieses Angebot ist allerdings, genau wie bei der TV-Sendung, kostenpflichtig. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

1860 München gegen MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese verfügbar sind.

1860 München gegen MSV Duisburg: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Über den kostenlosen Ergebnisticker von Goal erfahrt Ihr alle Neuigkeiten zum Spiel und zu den Ergebnissen der anderen Spiele der 3. Liga – schaut mal rein!

1860 München gegen MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1860 München bisher 51 Spiele (wettbewerbsübergreifend) MSV Duisburg 24 Siege 14 13 Remis 13 83 Tore 69 4,7 Mio. Euro Marktwert 5,6 Mio. Euro Richard Neudecker (475 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Vincent Vermeij (375 Tsd. Euro)

