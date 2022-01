Am heutigen Dienstagabend (18. Januar 2022) ist der KSC zu Gast bei 1860 München. Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird um 18:30 Uhr im Stadion an der Gründwalder Straße angepfiffen.

Die Münchener Löwen stehen aktuell auf Platz zehn der Tabelle der 3. Liga. Auf genau dem gleichen Tabellenplatz - nur eine Liga höher - findet sich der KSC wieder.

Mit dem Aufstieg werden beide Teams wahrscheinlich nicht mehr zu viel zu tun haben, auch wenn die Saison noch lang ist. Daher gilt es umso mehr, hier im Pokal eine gute Figur abzugeben. Ob sich am Ende der KSC als Favorit durchsetzen kann, erfahren wir heute Abend ab 18:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

1860 München vs. KSC (Karlsruher SC) heute live: Die Daten zum Spiel im DFB-Pokal

Begegnung 1860 München vs. KSC (Karlsruher SC) Wettbewerb DFB-Pokal / Achtelfinale Anpfiff 18. Januar - 18:30 Uhr (live bei Sky Ticket streamen) Spielort Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München vs. KSC (Karlsruher SC) heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Eine TV-Übertragung für diese Partie gibt es zwar, allerdings nur im Pay-TV. Das Free-TV zeigt ausgewählte Partien des DFB-Pokals, die Begegnung zwischen 1860 und dem KSC gehört aber leider nicht dazu.

Wenn Ihr live im Fernsehen dabei sein wollt, dann müsst Ihr Euch ein kostenpflichtiges Abo beim Bezahlsender Sky zulegen. Nur so kommt Ihr an eine TV-Übertragung. Bei Sky müsst Ihr aus verschiedenen Paketen auswählen. Welches genau Ihr braucht, damit Ihr den DFB-Pokal verfolgen könnt und was das Ganze kostet, könnt Ihr hier genau nachlesen.

Wer über ein gültiges Sky-Abonnement verfügt, der kann dann ganz bequem ab 18:30 Uhr auf dem Sender Sky Sport 2 das Einzelspiel zwischen den Münchener Löwen und dem KSC verfolgen. Natürlich bietet Sky auch eine Konferenzschaltung mit den anderen Pokalpartien an, diese findet Ihr bei Sky Sport 1.

1860 München vs. KSC (Karlsruher SC) heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im Pay-TV gibt es auch die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen. Auch dafür ist allerdings wieder Sky verantwortlich, umsonst könnt Ihr den LIVE-STREAM also leider nicht sehen. Dafür gibt es ein paar unterschiedliche Möglichkeiten, wie Ihr zusehen könnt. In den folgenden Abschnitten erklären wir Euch mehr.

1860 München vs. KSC (Karlsruher SC) heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Jeder, der ein gültiges Abo bei Sky abschließt, erhält automatisch auch die Zugangsdaten zu Sky Go. Ihr müsst Euch also nur die Sky-Go-App herunterladen und Euch dann dort anmelden, schon könnt Ihr über Sky Go den LIVE-STREAM der Partie auch von unterwegs sehen. Neben einem kostenpflichtigen Abonnement bei Sky braucht Ihr dafür natürlich auch noch ein internetfähiges Gerät.

1860 München vs. KSC (Karlsruher SC) heute live: Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM im DFB-Pokal

Das Sky Ticket eignet sich besonders für alle, die sich nicht längerfristig an Sky binden wollen. Hier könnt Ihr mit dem "Supersport-Ticket" einen Monat lang alle LIVE-STREAMS der 1. und 2. Bundesliga sowie der Premier League und des DFB-Pokals verfolgen. Bezahlen müsst Ihr dafür 29,99 Euro.

Nach den 30 Tagen verfällt allerdings euer Zugangsrecht auch wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen. Es sei denn, Ihr entscheidet Euch für das Jahresabo des Sky Ticket, dann zahlt Ihr nur 24,99 Euro monatlich.

Genaueres zum Sky Ticket gibt es hier.

1860 München vs. KSC (Karlsruher SC) heute live: Mit OneFootball und Sky gemeinsam den LIVE-STREAM verfolgen

Seit kurzem hat Sky auch eine Kooperation mit der Fußball-Plattform OneFootball, die es Euch ermöglicht, Spiele auf sog. pay-per-view-Basis zu sehen. Das bedeutet, Ihr könnt Euch über OneFootball ein einzelnes Spiel aussuchen, bezahlt dann einmalig 3,99 Euro und könnt dieses Spiel über den LIVE-STREAM von Sky sehen.

Für die nächste Partie müsstet Ihr dann allerdings natürlich wieder 3,99 Euro zahlen. Genauere Infos zu diesem System, wie und wo genau Ihr die Spiele aussuchen könnt, gibt es hier.

1860 München vs. KSC (Karlsruher SC) heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern? Gar kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr trotzdem immer up to date und werdet direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht.

1860 München vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.