1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im LIVE STREAM: Wird das Testspiel übertragen?

1860 München tritt im Testspiel gegen den FCK an. Alle Infos dazu, ob das Spiel per LIVE-STREAM übertragen wird, gibt es hier bei GOAL.

Heute Nachmittag (08. Januar 2023) treffen der 1. FC Kaiserslautern und 1860 München bei einem Testspiel aufeinander. Das Spiel wird um 14:00 Uhr am Regnum-Carya-Hotel in der türkischen Stadt Belek angepfiffen.

Am 3. Januar reiste der FCK in die Türkei ins Trainingslager. Dort waren die Roten Teufel schon öfter zu Gast. Mit dabei ist auch Neuzugang Nicolai Rapp, der als Leihspieler von Werder Bremen kommt. Die Münchener Löwen halten sich ebenfalls eine Woche in Belek auf und versuchen sich dort bestmöglich auf die Rückrunde der 3. Liga vorzubereiten. Der FCK steht aktuell auf Platz vier der Tabelle der 2. Liga und hat damit das Ziel, den Aufstieg zu schaffen, immer noch klar vor Augen. 1860 München steht in der 3. Liga auf dem sechsten Tabellenplatz.

Hier bei GOAL findet Ihr alle Infos dazu, ob das Spiel per LIVE-STREAM übertragen wird.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute: Die Daten zum Testspiel

Begegnung 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb Testspiel Anpfiff 08. Januar - 14:00 Uhr Spielort Regnum-Carya-Hotel (Belek)

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Läuft das Spiel im TV?

Leider nein, eine TV-Übertragung der Partie zwischen den Münchener Löwen und dem FCK ist nicht vorgesehen. Es werden zwar immer wieder Spiele der 2. und 3. Liga im Free-TV übertragen, die heutige Partie ist dort allerdings nicht zu sehen.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute: Gibt es eine Übertragung per LIVE-STREAM

Wer jetzt gehofft hat, dass es dann eine LIVE-STREAM-Übertragung der Partie gibt, wenn sie schon nicht im TV zu sehen ist, den müssen wir leider enttäuschen. Auch per LIVE-STREAM könnt Ihr das Spiel zwischen 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern leider nicht sehen.

Die Vorbereitungsspiele von 1860 München

Hier haben wir alle Testspiele aufgeführt, die die Münchener Löwen in der Winterpause bisher absolviert haben oder noch spielen müssen.

Begegnung Datum Hertha BSC vs. 1860 München (3:4) 19. November 2022 1860 München vs. 1. FC Nürnberg (1:0) 16. November 2022 TSG Hoffenheim vs. 1860 München (3:2) 17. Dezember 2022 1860 München vs. SpVgg Bayreuth (2:4) 20. Dezember 2022 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern 08. Januar 2023 (14:00 Uhr) 1860 München vs. UTA Arad 08. Januar 2023 (17:00 Uhr)

Die Vorbereitungsspiele des 1. FC Kaiserslautern

Die Testspiele des FCK haben wir natürlich auch für Euch zusammengestellt.

Begegnung Datum 1. FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden (2:0) 16. Dezember 2022 1. FC Kaiserslautern vs. Mezőkövesd-Zsóry FC 05. Januar 2023 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern 08. Januar 2023 1. FC Kaiserslautern vs. Rot-Weiß Erfurt 15. Januar 2023

