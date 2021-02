TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

1860 München empfängt in der 3. Liga Hansa Rostock zum Verfolgerduell. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

24. Spieltag in der 3. Liga : Der TSV 1860 München empfängt am Samstagmittag Hansa Rostock zum Verfolgerduell. Anpfiff ist um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße.

Die Münchner Löwen trennen derzeit nur ein Punkt vom Tabellendritten aus Rostock. Aufgrund des Wintereinbruches musste zwar das Auswärtsspiel des TSV in Lübeck abgesagt werden, doch haben sie weiterhin ein Spiel mehr als die Hansa absolviert und könnten mit einem Sieg vorübergehend an dem Ostsee-Klub vorbeiziehen.

Die Rostocker werden derweil etwas dagegen haben. So könnte man mit einem Sieg im Verfolgerduell am Tabellenzweiten aus Ingolstadt vorbeiziehen, dessen Spiel in Verl nicht verschoben werden musste.

TSV 1860 München gegen Hansa Rostock: Goal verrät Euch, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem findet Ihr in diesem Artikel die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga (24. Spieltag)

: 3. Liga (24. Spieltag) Datum : Samstag, 13. Februar 2021

: Samstag, 13. Februar 2021 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort : Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im TV verfolgen: So wird die 3. Liga übertragen

Für Fans der 3. Liga stellt sich jedes Wochenende aufs Neue dieselbe Frage: Ist mein Team im Free-TV zu sehen? Für Anhänger/innen aus München und Rostock gibt es dabei an diesem Wochenende gute Neuigkeiten.

So zeigt nicht nur der Pay-TV-Anbieter Magenta Sport das heutige Spiel live und in voller Länge. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender BR und NDR übertragen das Verfolgerduell live.

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV sehen: So geht’s

Auf beiden Dritten Programmen beginnt die Übertragung aus München zum Anpfiff um 14 Uhr . Im NDR wird dabei Ben Wozny als Moderator durch die Sendung leiten. An seiner Seite steht Jan Neumann als Kommentator bereit.

Bei den Kollegen aus Bayern kommentiert derweil Florian Eckl das Spielgeschehen. Moderiert wird die Übertragung von Julia Büchler.

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live bei Magenta Sport

Magenta Sport zeigt als einziger Anbieter alle Partien der 3. Liga live und in voller Länge. Somit ist auch das Duell zwischen 1860 und Hansa heute im Einzelspiel und in der Konferenz bei dem Telekom-Sender zu sehen.

Übertragungsbeginn ist für beide Übertragungen bereits um 13.45 Uhr . Franz Büchner wird die Partie kommentieren, Simon Köpfer ist Euer Moderator.

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im Pay-TV: So funktioniert Magenta Sport

Um die Partie bei Magenta Sport sehen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis , danach kostet Magenta 4,95 Euro im Monat. Als Nicht-Telekom-Kunde müsst Ihr nicht auf die 3. Liga verzichten, allerdings ist das Abonnement hier deutlich teuer: 16,95 Euro müsst Ihr monatlich an Magenta überweisen.

Alle Angebote und weitere Infos findet Ihr auf der offiziellen Website von Magenta Sport .

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Auch bei der Übertragung im LIVE-STREAM könnt Ihr zwischen zwei kostenfreien Angeboten und einem Bezahlsender wählen. So laufen die TV-Übertragungen des NDR, des BR und von Magenta Sport analog im Internet.

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im LIVE-STREAM: NDR und BR

Ihr wollt 1860 München gegen Hansa Rostock heute live auf Eurem Tablet, Smartphone oder Laptop verfolgen? Dann stellen Euch der NDR und der BR einen kostenlosen Stream zu Verfügung.

Hier kommt Ihr direkt zur Website des BR . Zum NDR geht es unter diesem Link . Für Eure mobilen Endgeräte empfehlen wir Euch zudem die kostenlose App der ARD Mediathek, über die Ihr alle Dritten Programme live empfangt.

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im LIVE-STREAM: Magenta Sport

Bei Magenta Sport startet der Stream parallel zur TV-Übertragung um 13.45 Uhr. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream, der genauso viel kostet wie die Fernsehsendung.

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellung von 1860 München:

Hiller - Steinhart, Salger, Erdmann, Willsch - Wein - Neudecker, Dressel, Bankadi - Lex, Mölders

Die Aufstellung von Hansa Rostock:

Kolke - Neidhart, Sonnenberg, Roßbach, Scherff - Rother, Bahn - Omladic, Rhein, Türpitz - Verhoek

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal

Ihr seid unterwegs und habt nicht genug Datenvolumen zur Verfügung, um das Verfolgerduell im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann hält Euch Goal auf dem Laufenden.

Auf der Homepage und in der App findet Ihr alle Ergebnisse und Statistiken zur 3. Liga in der Übersicht. Hier kommt Ihr direkt zum Ticker .

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

TSV 1860 München bisher 35 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hansa Rostock 11 Siege 16 8 Remis 8 49 Tore 57 5,6 Mio. Euro Marktwert 6,63 Mio. Euro Richard Neudecker (475 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Simon Rhein (450 Tsd. Euro)

TSV 1860 München vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick