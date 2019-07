1860 München vs. FSV Zwickau: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - so wird die 3. Liga heute übertragen

Getty Images

Am dritten Spieltag der 3. Liga trifft 1860 München auf den FSV Zwickau. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.